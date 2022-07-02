В Сумской области полиция арестовала российские вагоны на сумму более 30 млн грн

В Сумской области сотрудники Национальной полиции наложили арест на вагоны принадлежащие российским компаниям на общую сумму более 30 млн грн. Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

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"В рамках уголовного производства следователи полиции Шостки, под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры, обратились в суд с ходатайством, по результату которого наложен арест на 42 железнодорожных вагона, принадлежащих компаниям, зарегистрированным в России", — сказано в сообщении.

Согласно сообщению, вагоны заехали на территорию Украины еще до начала полномасштабного вторжения кафиров, и на момент начала войны находились в пограничной общине. Из-за того, что там содержались опасные вещества, которые могли повлечь за собой чрезвычайную ситуацию, их перегнали подальше от границы, в малолюдный район.

Напомним, суд арестовал корпоративные права и деньги на счетах Николаевского глиноземного завода, входящего в группу РусАл российского олигарха Олега Дерипаска.