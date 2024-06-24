Армія РФ завдала ракетного удару по Одесі, є постраждалі: ситуація у регіонах (ФОТО)

Уранці понеділка, 24 червня, росіяни запустили по Одесі ракети і влучили по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого вже відомо про постраждалих.

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РФ атакувала Одесу ракетами

Уранці понеділка, 24 червня, в Одесі пролунали вибухи, після чого здійнялася хмара диму.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі.

Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога. Кількість поранених уточнюється.

Голова ОВА додав, що нині триває ліквідація пожежі.

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, одна людина поранена, є руйнування

Окупанти за день обстрілювали з важкої артилерії та атакували дронами-камікадзе громади Нікопольського району Дніпропетровської області, одну жінку поранено, зафіксовано влучання в приватні будинки та інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"До пізнього вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині з артилерії і дронами-камікадзе. Гучно було у Мирівській громаді – там пошкоджена лінія електропередач. Та найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 66-річна жінка. Її госпіталізували. Стан середньої тяжкості", - зауважив він.

За даними ОВА, пошкоджено 2 будівлі медустанови, зруйновано 15 будинків і 14 господарських будівель, пошкоджено магазин і два авто, зачепило лінії електропередач і газогони.

На Харківщині один загиблий і 13 постраждалих

Внаслідок авіаударів, завданих ворогом по Харкову 23 червня, 1 людина загинула, ще 12 (зокрема, 2 підлітки і співробітник ДСНС) постраждали, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Харків, Шевченківський район, заклад освіти. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано двоповерхову будівлю. Постраждали 4 людини (з них одна дитина 15 років). Холодногірський район. Внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула 1 людина, 8 людей постраждало (з них одна дитина 16 років). Київський район. Два влучання у будівлю неексплуатуємого цеху підприємства", - зауважив Синєгубов.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали також Рублене (травмовано чоловіка), Куп'янськ (через артобстріл загорівся дах житлового будинку) і Слатине (артобстрілом пошкоджено будівлі сільради, "Нової Пошти" і два житлові будинки).

Загарбники понад 500 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина поранена

За минулу добу окупанти понад 500 разів обстріляли з різних видів зброї Запорізьку область, під вогнем перебувало 9 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Одну жінку поранено під час ворожого авіаційного удару по Пологівському району.

За даними ОВА, ворог завдав авіаційних ударів по Верхній Терсі та Кам'янському, 193 БПЛА різної модифікації спрямували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Також 29 обстрілів із РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Левадне, Новоандріївку, 294 артобстріли завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

За добу надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків.

На Херсонщині одна людина загинула, ще вісім дістали поранення

Як повідомив голова обладміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Велетенське, Токарівка, Придніпровське, Дніпровське, Берегове, Станіслав, Кізомис, Понятівка, Іванівка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Бургунка, Республіканець, Михайлівка, Шляхове, Урожайне, Львове, Тягинка та місто Херсон.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.

За даними Херсонської ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в навчальний заклад, дитячий садок, медичний заклад, магазин, газогони та припортову територію; пошкоджено господарську споруду, складське приміщення, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Росіяни шість разів обстріляли п'ять громад у Сумській області

Російські окупанти шість разів обстріляли Сумську область у ніч проти понеділка, під ворожим вогнем опинилися жителі п'яти громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади", - повідомили в ОВА.

Так, за інформацією ОВА, по Хотінській громаді ворог ударив зі ствольної артилерії (3 вибухи) і мінометів (2 вибухи).

У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл з АГС (9 вибухів).

БПЛА атакували Середино-Будську (2 вибухи) і Білопільську (1 вибух) громади.

Під мінометним вогнем була Великописарівська громада (2 міни).

На Чернігівщині є руйнування в результаті атаки ударного БПЛА

Унаслідок атаки ударного БПЛА типу "шахед" у Чернігівському районі є руйнування житлових будинків, інфраструктурних та адміністративних будівель, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні внаслідок ураження дроном-камікадзе типу "Shahed" у Чернігівському районі пошкоджено 3 будинки, 2 магазини та будівлю сільської ради. Попередньо без постраждалих", - зауважив він.

На Донеччині 12 поранених

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Сергіївці Гродівської громади зруйновано 2 будинки. У Селидовому поранено 6 людей, у тому числі 2 дитини, пошкоджено 30 будинків. Курахове 5 разів зазнало обстрілів з різних видів зброї — пошкоджено щонайменше 3 будинки і промзона.

У Лиманській громаді пошкоджено 4 будинки у Діброві. Обстріляна промзона у Миколаївці. У Костянтинівській громаді пошкоджені 7 приватних будинків: 5 у Марковому, по 1 у Предтечиному і Костянтинівці.

У Часовоярській громаді пошкоджені 16 приватних будинків і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено 3 людини, пошкоджено 5 будинків. У Сіверську зруйновано приватний будинок і багатоповерхівку.