Армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе, есть пострадавшие: ситуация в регионах (ФОТО)

Утром понедельника, 24 июня, россияне запустили по Одессе ракеты и попали по гражданской инфраструктуре, в результате чего уже известно о пострадавших.

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РФ атаковала Одессу ракетами

Утром понедельника, 24 июня, в Одессе раздались взрывы, после чего поднялось облако дыма.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе.

Уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь. Число раненых уточняется.

Глава ОВА добавил, что в настоящее время продолжается ликвидация пожара.

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, один человек ранен, есть разрушение

Оккупанты за день обстреливали из тяжелой артиллерии и атаковали дронами-камикадзе общины Никопольского района Днепропетровской области, одна женщина ранена, зафиксировано попадание в частные дома и инфраструктуру, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"До позднего вечера агрессор продолжал избивать по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе. Громко было в Мировской общине - там повреждена линия электропередач. Но больше всего досталось самому Никополю. Пострадала 66-летняя женщина. Ее госпитализировали. Состояние средней тяжести", - отметил он.

По данным ОВА, повреждены 2 здания медучреждения, разрушены 15 домов и 14 хозяйственных зданий, повреждены магазин и два авто, зацепили линии электропередач и газопровода.

В Харьковской области один погибший и 13 пострадавших

В результате авиаударов, нанесенных врагом по Харькову 23 июня, 1 человек погиб, еще 12 (в частности, 2 подростка и сотрудник ГСЧС) пострадали, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Харьков, Шевченковский район, учебное заведение. В результате обстрела КАБ частично разрушено двухэтажное здание. Пострадали 4 человека (из них один ребенок 15 лет). Холодногорский район. В результате обстрела разрушены 2 частных дома. Горел гараж и хозяйственное сооружение. Погиб 1 человек, людей пострадало (из них один ребенок 16 лет)", - отметил он.

По его словам, за прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись также Рублене (травмирован мужчина), Купянск (из-за артобстрела загорелась крыша жилого дома) и Слатино (артобстрелом повреждены здания сельсовета, "Новой Почты" и два жилых дома).

Захватчики более 500 раз обстреляли Запорожскую область, один человек ранен

За минувшие сутки оккупанты более 500 раз обстреляли из разных видов оружия Запорожскую область, под огнем находилось 9 населенных пунктов, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Одна женщина ранена во время вражеского авиационного удара по Пологовскому району.

По данным ОВА, враг нанес авиационных ударов по Верхней Терсе и Каменскому, 193 БПЛА разной модификации направили на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке.

Также 29 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Роботино, Левадное, Новоандреевку, 294 артобстрела нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

За сутки поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов.

В Херсонской области один человек погиб, еще восемь получили ранения

Как сообщил председатель обладминистрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Степановка, Огромное, Токаревка, Приднепровское, Днепровское, Берегово, Станислав, Кизомис, Понятовка, Ивановка, Никольское, Берислав, Красный Маяк Михайловка, Дорожное, Урожайное, Львов, Тягинка и город Херсон.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения.

По данным Херсонской ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 многоэтажки и 8 частных домов. Были зафиксированы попадания в учебное заведение, детский сад, медицинское учреждение, магазин, газопроводы и припортовую территорию; повреждено хозяйственное сооружение, складское помещение, сельхозтехнику и частные автомобили.

Россияне шесть раз обстреляли пять общин в Сумской области

Российские оккупанты шесть раз обстреляли Сумскую область в ночь на понедельник, под вражеским огнем оказались жители пяти общин, расположенных в приграничной зоне, сообщила Сумская областная военная администрация.

"Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Середино-Будская общины", - сообщили в ОВА.

Так, по информации ОВА, по Хотинской общине враг ударил из ствольной артиллерии (3 взрыва) и минометов (2 взрыва).

В Шалыгинской общине зафиксирован обстрел из АГС (9 взрывов).

БПЛА атаковали Середино-Будскую (2 взрыва) и Белопольскую (1 взрыв) общину.

Под минометным огнем была Великописаревская община (2 мины).

На Черниговщине есть разрушение в результате атаки ударного БПЛА

В результате атаки ударного БПЛА типа "шахед" в Черниговском районе есть разрушение жилых домов, инфраструктурных и административных зданий, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня в результате поражения дроном-камикадзе типа "Shahed" в Черниговском районе повреждены 3 дома, 2 магазина и здание сельского совета. Предварительно без пострадавших", - отметил он.

В Донецкой области 12 раненых

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Сергеевке Гродовской общины разрушены 2 дома. В Селидово ранены 6 человек, в том числе 2 ребенка, повреждены 30 домов. Курахово 5 раз подверглось обстрелам из разных видов оружия — повреждены по меньшей мере 3 дома и промзона.

В Лиманской общине повреждены 4 дома в Диброве. Обстрелянная промзона в Николаевке. В Константиновской общине повреждены 7 частных домов: 5 в Марковом, по 1 в Предтечином и Константиновке.

В Часовоярской общине повреждены 16 частных домов и промышленное здание. В Торецком обществе ранены 3 человека, повреждены 5 домов. В Северске разрушены частный дом и многоэтажка.