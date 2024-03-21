Атака на Київ: ППО збила близько 30 крилатих та балістичних ракет, є руйнування та постраждалі

Ворог у ніч на 21 березня здійснив масовану повітряну атаку на Україну. Більшість ракет окупанти спрямували на Київ. У небі над столицею ППО збила близько 30 повітряних цілей. Уламки в трьох районах влучили в будинки і призвели до пожеж, постраждали 10 людей.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Ворог атакував столицю балістикою

Як зазначають в КМВА, після паузи в 44 дні, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години.

Противник атакував Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичними ракетами з території РФ.

Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків.

Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно три десятка ворожих ракет, зокрема і балістичні.

Наслідки ракетної атаки

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару:

у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, проводиться евакуація людей; за іншою адресою загорілися авто; в деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна.

пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, проводиться евакуація людей; за іншою адресою загорілися авто; в деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна. в Святошинському районі уламки пошкодили в будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку і в цьому районі теж горіли авто;

уламки пошкодили в будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку і в цьому районі теж горіли авто; у Подільському районі уламків впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку із подальшим загорянням; також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі та загоряння на трансформаторній підстанції, пожежу ліквідовано на площі 200 м. кв.

Як зауважують в КМВА, усі екстрені служби працюють на місцях падіння уламків, триває ліквідація наслідків ракетного удару.

"До десяти збільшилася кількість постраждалих. Двох із них госпіталізували (дівчинка 11 років та чоловік 38 років). Іншим медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо - в Святошинському", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Інформація оновлюється та уточнюється.

Зауважимо, внаслідок ракетного удару по Києву 7 лютого в Голосіївському районі було пошкоджено багатоквартирний будинок, загинули четверо людей.