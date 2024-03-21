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Атака на Киев: ПВО сбила около 30 крылатых и баллистических ракет, есть разрушения и пострадавшие (ФОТО)
Враг в ночь на 21 марта совершил массированную воздушную атаку на Украину. Большинство ракет оккупанты направили в Киев. В небе над столицей ПВО сбило около 30 воздушных целей. Обломки в трех районах попали в дома и привели к пожарам, пострадали 10 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.
Враг атаковал столицу баллистикой
Как отмечают в КМВА, после паузы в 44 дня, враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. Воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов.
Противник атаковал Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистическими ракетами с территории РФ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили на столицу одновременно по разным направлениям.
Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы были поражены около трех десятков вражеских ракет, в том числе и баллистические.
Последствия ракетной атаки
По предварительным данным, в результате ракетного удара:
- в Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом с возгоранием квартиры, проводится эвакуация людей; по другому адресу загорелись авто; в некоторых домах взрывными волнами повреждены окна.
- в Святошинском районе обломки повредили здание дошкольного учебного заведения, также зафиксированы повреждения многоэтажного жилого дома и в этом районе тоже горели авто;
- в Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки и на крышу жилого дома с последующим возгоранием; также зафиксировано возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания.
Как отмечают в КМВА, все экстренные службы работают на местах падения обломков, идет ликвидация последствий ракетного удара.
"До десяти увеличилось количество пострадавших. Двое из них госпитализированы (девочка 11 лет и мужчина 38 лет). Другим медики оказали помощь на месте. В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо - в Святошинском", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
Информация обновляется и уточняется.
Отметим, в результате ракетного удара по Киеву 7 февраля в Голосеевском районе был поврежден многоквартирный дом, погибли четыре человека.