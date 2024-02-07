Ракетная атака: в Киеве горит многоэтажка, часть города без света (ФОТО)

В результате ракетного удара по Киеву в Голосеевском районе поврежден многоквартирный дом. Из-за обстрела российских оккупантов в столице произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Часть жителей осталась без электроснабжения.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация и мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Там повреждены линии электропередачи. Число потребителей без электроэнергии уточняется. На месте действуют оперативные службы.

В Днепровском районе столицы сейчас двое пострадавших. Оба медика оказали помощь на месте.

В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы.

Также в результате ракетного удара по Киеву в Голосеевском районе поврежден многоквартирный дом. По предварительной информации, там пострадал один человек. Зафиксировано повреждение электросети.

Также в Голосеевском районе, кроме многоэтажного жилого дома, произошел пожар на станции технического обслуживания. Кроме того, загорелись припаркованные автомобили. Работают подразделения ГСЧС.

В ДТЭК добавили, что из-за обстрела российских оккупантов в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Часть жителей осталась без электроснабжения.

"Только что позволит ситуация с безопасностью энергетики осмотрят оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет", - подчеркнули в ДТЭК.