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Ракетная атака: в Киеве горит многоэтажка, часть города без света (ФОТО)
В результате ракетного удара по Киеву в Голосеевском районе поврежден многоквартирный дом. Из-за обстрела российских оккупантов в столице произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Часть жителей осталась без электроснабжения.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация и мэр Киева Виталий Кличко.
Отмечается, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Там повреждены линии электропередачи. Число потребителей без электроэнергии уточняется. На месте действуют оперативные службы.
В Днепровском районе столицы сейчас двое пострадавших. Оба медика оказали помощь на месте.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы.
Также в результате ракетного удара по Киеву в Голосеевском районе поврежден многоквартирный дом. По предварительной информации, там пострадал один человек. Зафиксировано повреждение электросети.
Также в Голосеевском районе, кроме многоэтажного жилого дома, произошел пожар на станции технического обслуживания. Кроме того, загорелись припаркованные автомобили. Работают подразделения ГСЧС.
В ДТЭК добавили, что из-за обстрела российских оккупантов в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Часть жителей осталась без электроснабжения.
"Только что позволит ситуация с безопасностью энергетики осмотрят оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет", - подчеркнули в ДТЭК.