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Ракетна атака: у Києві горіла багатоповерхівка, троє загиблих (ФОТО)
Внаслідок ракетного удару по Києву в Голосіївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок. Через обстріл російських окупантів у столиці відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі.
Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та мер Києва Віталій Кличко.
Зазначається, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Там пошкоджено лінії електропередач. Кількість споживачів без електроенергії уточнюється. На місці працюють оперативні служби.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Також внаслідок ракетного удару по Києву в Голосіївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок. Зафіксовано пошкодження електромережі.
Також в Голосіївському районі крім багатоповерхового житлового будинку, сталася пожежа на станції технічного обслуговування. Крім того загорілися припарковані автомобілі. Працюють підрозділи ДСНС.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару в Києві відомо про 3-х загиблих. Ще 14-ть людей травмовано.
У ДТЕК додали, що через обстріл російських окупантів в Києві відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі. Частина мешканців залишилась без електропостачання.
"Щойно дозволить безпекова ситуація енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло", - підкреслили в ДТЕК.