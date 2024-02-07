Ракетна атака: у Києві горіла багатоповерхівка, троє загиблих (ФОТО)

Внаслідок ракетного удару по Києву в Голосіївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок. Через обстріл російських окупантів у столиці відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі.

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Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Там пошкоджено лінії електропередач. Кількість споживачів без електроенергії уточнюється. На місці працюють оперативні служби.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

Також внаслідок ракетного удару по Києву в Голосіївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок. Зафіксовано пошкодження електромережі.

Також в Голосіївському районі крім багатоповерхового житлового будинку, сталася пожежа на станції технічного обслуговування. Крім того загорілися припарковані автомобілі. Працюють підрозділи ДСНС.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару в Києві відомо про 3-х загиблих. Ще 14-ть людей травмовано.

У ДТЕК додали, що через обстріл російських окупантів в Києві відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі. Частина мешканців залишилась без електропостачання.

"Щойно дозволить безпекова ситуація енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло", - підкреслили в ДТЕК.