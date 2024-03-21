На Дніпропетровщині пошкоджена церква, на Херсонщині – четверо поранених: як минула доба в регіонах

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали низку областей України, внаслідок чого є поранені та значні руйнування інфраструктурних та житлових будівель. Також ворог здійснив масовану повітряну атаку на Київ. У небі над столицею ППО збила близько 30 повітряних цілей, проте уламки влучили в будинки і призвели до пожеж, постраждали 13 людей.

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На Харківщині під обстрілами були 15 населених пунктів

Протягом минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Гатище, Вовчанськ, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Олександрівка, Козача Лопань, Ветеринарне, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ракетного обстрілу м. Барвінкове Ізюмського району пошкоджено адміністративну будівлю, обладнання та лінію високовольтного дроту. Травм зазнав 42-річний чоловік. Внаслідок артобстрілу м. Вовчанськ пошкоджено три приватні будинки. Також ворог обстріляв смт Козача Лопань Харківського району, пошкоджено приватний будинок. Внаслідок ворожого артобстрілу м. Вовчанськ пошкоджено будинок, автомобіль, паркан.

У смт Дворічна Куп'янського району в результаті влучання ворожого БПЛА пошкоджено автомобіль, а в с. Подоли - горів дах будинку та господарча споруда.

На Херсонщині чотири людини отримали поранення

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Берислав, Гаврилівку, Червоний Маяк, Золоту Балку, Осокорівку, Тягинку, Зимівник, Томину Балку, Кізомис, Козацьке та місто Херсон, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в навчальний заклад, адмінбудівлю, дитячий садок, господарську споруду та автомобіль.

На Дніпропетровщині пошкоджено церкву

Тричі за ніч агресор цілив по Нікопольщині. Продовжував терор мешканців Марганецької, Червоногригорівської громад і самого Нікополя. Випустив з десяток артснарядів, повідомили в ОВА.

Пошкоджені церква і 4 приватні будинки. Понівечена лінія електропередач. Загиблих та постраждалих немає.

В інших районах Дніпропетровщини минулося без прильотів.

По Запорізькій області ворог завдав 319 ударів

Військовослужбовці РФ здійснили 319 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області: 4 авіаційні удари по Роботиному, Новоандріївці, Левадному та Малій Токмачці; 32 БПЛА атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новоандріївку та Роботине, пишуть в ОВА.

283 артудари завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Вербового, Преображенки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Новоандріївки та Степногірська.

Надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Сумщині було 88 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів (88 вибухів) та 5 авіаударів (пуски КАБ з літаків тактичної авіації) прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в ОВА.

Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

У Миколаївській області під обстрілами були Очаківська і Куцурубська громади

Удень, 20 березня, о 12:00 та 13:16 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Також удень, 20 березня, о 13:40 ворог спрямував FPV-дрон по Куцурубській громаді, а вночі, 21 березня вдарив по території громади артилерією. Постраждалих немає.

Росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Волноваський район. У Максимівці Вугледарської громади 2 людини загинули, зруйновано будинок, пошкоджено ще 9; у Новоукраїнці пошкоджено сільгосппідприємство, повідоми в ОВА.

Покровський район. У Красногорівці пошкоджено будинок. У Курахівській громаді у Гірнику поранено 2 людини, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 5 приватних будинків і 2 адмінбудівлі; у Веселому Гаю пошкоджено 5 будинків, у Кураховому — 6. У Селидовому пошкоджено 8 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і адмінбудівлю. Краматорський район. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 будинки: у Миколаївці та Подільському.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і об'єкт інфраструктури. У Торецьку пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Щербинівці. У Сіверську пошкоджені 2 будинки і 4 нежитлові будівлі.