На Днепропетровщине повреждена церковь, на Херсонщине – четверо раненых: как прошли сутки в регионах

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали ряд областей Украины, в результате чего были ранены и значительные разрушения инфраструктурных и жилых зданий. Также враг совершил массированную воздушную атаку на Киев. В небе над столицей ПВО сбило около 30 воздушных целей, однако обломки попали в дома и привели к пожарам, пострадали 13 человек.

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На Харьковщине обстреляны 15 населенных пунктов

За прошедшие сутки артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Гатище, Волчанск, Бударки, Амбарне, Двуречная, Синьковка и др. Авиаудары подверглись н.п. Александровка, Казачья Лопань, Ветеринарное, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В результате ракетных обстрелов г. Барвенково Изюмского района повреждены административное здание, оборудование и линия высоковольтной проволоки. Травм получил 42-летний мужчина. В результате артобстрела г. Волчанск повреждены три частных дома.

Также враг обстрелял пгт Казачья Лопань Харьковского района, поврежден частный дом. В результате вражеского артобстрела г. Волчанск повреждены дом, автомобиль, забор.

В пгт Двуречная Купянского района в результате попадания вражеского БПЛА поврежден автомобиль, а в с. Подолы - горела крыша дома и хозяйственная постройка.

В Херсонской области четыре человека получили ранения

В минувшие сутки противник обстреливал Антоновку, Берислав, Гавриловку, Красный Маяк, Золотую Балку, Осокоровку, Тягинку, Зимовник, Томину Балку, Кизомис, Казацкий и город Херсон, сообщает председатель ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки и 17 частных домов. Также было зафиксировано попадание в учебное заведение, админздание, детский сад, хозяйственное сооружение и автомобиль.

На Днепропетровщине повреждена церковь

Трижды за ночь агрессор целил по Никопольщине. Продолжал террор жителей Марганецкой, Красногригорьевской общин и самого Никополя. Выпустил около десятка артснарядов, сообщили в ОВА.

Повреждены церковь и 4 частных дома. Изуродованная линия электропередач. Погибших и пострадавших нет.

В других районах Днепропетровщины обошлось без прилетов.

По Запорожской области враг нанес 319 ударов

Военнослужащие РФ нанесли 319 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области: 4 авиационных удара по Роботиному, Новоандреевке, Левадному и Малой Токмачке; 32 БПЛА атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку, Новоандреевку и Роботино, пишут в ОВА.

283 артудара нанесены по территории Гуляйполя, Роботиного, Вербового, Преображенки, Малиновки, Малой Токмачки, Левадного, Новоандреевки и Степногорска.

Поступило 35 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Сумской области было 88 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 12 обстрелов (88 взрывов) и 5 авиаударов (пуски КАБ с самолетов тактической авиации) приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, сообщили в ОВА.

Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины.

В Николаевской области под обстрелами были Очаковская и Куцурубская общины

Днем, 20 марта, в 12:00 и 13:16 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Также днем, 20 марта, в 13:40 враг направил FPV-дрон по Куцурубской общине, а ночью, 21 марта ударил по территории общины артиллерией. Пострадавших нет.

Россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Волновахский район. В Максимовке Угледарской общины 2 человека погибли, разрушено здание, повреждено еще 9; в Новоукраинке повреждено сельхозпредприятие, сообщили в ОВА.

Покровский район. В Красногоровке поврежден дом. В Кураховской общине в Горняке ранены 2 человека, повреждены 8 многоэтажек, 5 частных домов и 2 админздания; в Веселом Гае повреждено 5 домов, в Курахово — 6. В Селидово повреждено 8 многоэтажек, 3 частных дома и админздание. Краматорский район. В Константиновской общине повреждены 2 дома: в Николаевке и Подольском.

Бахмутский район. В Часовоярской общине повреждены 7 частных домов, 4 многоэтажки и объект инфраструктуры. В Торецке повреждены 2 дома, еще 1 — в Щербиновке. В Северске повреждены 2 дома и 4 нежилых здания.