Окупанти атакували Харків та Одещину дронами, є руйнування: ситуація у регіонах

Вночі 11 березня армія країни-агресора РФ вдарила дронами по Харкову та Одещині. Зафіксовано влучання по об'єктам цивільної інфраструктури та пошкодження житлових будинків.

ППО вночі збила 15 із 25 "шахедів"

Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 15 із 25 "Шахедів", якими росіяни у ніч на понеділок атакували Україну, повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Дронова атака росіян по Одещині

Сили оборони півдня повідомили, що 10 БПЛА були збиті в небі Одещини.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що за попередніми даними, люди не постраждали.

Ворог обстріляв Харків дронами

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог вночі обстріляв Харків безпілотниками типу «шахед». Внаслідок ворожого обстрілу зазнали пошкоджень 2 багатоквартирні будинки, будівля готелю, об‘єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені 2 приватні автомобілі. Постраждалих серед цивільного населення немає.

"В районі щільної житлової забудови "приліт" по обʼєкту цивільної інфраструктури. На щастя, без жертв. Сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби", - написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Крім того, окупанти обстріляли 15 населених пунктів Харківщини.

У місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджені 2 приватні будинки та 6 господарчих споруд. Також горів приватний житловий будинок.

Внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська КАБами пошкоджені приватні будинки.

Через ворожий мінометний обстріл Огірцеве Чугуївського району було зруйновано приватний будинок, сарай, гараж.

Армія РФ вдарила по Дніпропетровщині

Ввечері агресор вдарив дроном-камікадзе по Нікополю, а вночі з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пошкоджені 6 приватних будинків, 3 господарські споруди. Понівечені кілька теплиць, авто і скутер. Зачепило лінії електропередач та газогін.

Як повідомив Лисак, люди не постраждали.

Окупанти 225 разів обстріляли Запорізьку область

За минулу добу ворог завдав 225 ударів по дев'яти містах та селах Запорізької області, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Рашисти гатили з авіації по Оріхову, Новоандріївці, Роботиному й П'ятихатках, здійснили три РСЗВ-обстріли Роботиного, а також атакували 43 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Малинівку та Роботине.

175 артударів були завдані по території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Омельника, Малинівки та Роботиного.

За добу надійшли шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині одна людина дістала поранення

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Тягинку, Садове, Золоту Балку, Олександрівку, Чорнобаївку, Комишани, Томарине, Монастирське, Львове, Берислав, Гаврилівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

У Херсоні внаслідок обстрілів була пошкоджена багатоповерхівка.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області зафіксовані влучання у 8 приватних будинків та автівку.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

У Добропіллі загинули дві людини

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Георгіївка і Побєда. У Добропіллі внаслідок атаки шахедів загинули дві людини. У Мирнограді поранено 12 людей, пошкоджено щонайменше 17 багатоповерхівок. У Птичому Новогродівської громади пошкоджено 2 будинки.

У Тернах Лиманської громади повторно пошкоджено школу. У Торецьку пошкоджено 2 будинки, ще 2 - у Неліпівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків; 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.