Оккупанты атаковали Харьков и Одесщину дронами, есть разрушения: ситуация в регионах

Ночью 11 марта армия страны-агрессора РФ ударила дронами по Харькову и Одесщине. Зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры и повреждение жилых домов.

ПВО ночью сбило 15 из 25 "шахедов"

Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 15 из 25 "Шахедов", которыми россияне в ночь на понедельник атаковали Украину, сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Дроновая атака россиян по Одесщине

Силы обороны юга сообщили, что 10 БПЛА были сбиты в небе Одесщины.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возникший пожар оперативно ликвидирован. Ударной волной выбиты остекления частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным сооружениям", - говорится в сообщении.

Там добавили, что, по предварительным данным, люди не пострадали.

Враг обстрелял Харьков дронами

Как сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов, враг ночью обстрелял Харьков беспилотниками типа "шахед". В результате вражеских обстрелов получили повреждения 2 многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены 2 частных автомобиля. Пострадавших посреди гражданского населения нет.

"В районе плотной жилой застройки "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры. К счастью, без жертв. Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом. На месте работают все соответствующие службы", - написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Кроме того, оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины.

В городе Волчанск в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены 2 частных дома и 6 хозяйственных сооружений. Также горел частный жилой дом.

В результате вражеского обстрела Волчанска КАБами повреждены частные дома.

Из-за вражеских минометных обстрелов в Огурцево Чугуевского района был разрушен частный дом, сарай, гараж.

Армия РФ ударила по Днепропетровщине

Вечером агрессор ударил дроном-камикадзе по Никополю, а ночью из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую общину, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, повреждены 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки. Изуродованы несколько теплиц, авто и скутер. Задеты также линии электропередач и газопровод.

Как сообщил Лысак, люди не пострадали.

Оккупанты 225 раз обстреляли Запорожскую область

За минувшие сутки враг нанес 225 ударов по девяти городам и селам Запорожской области, сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Рашисты били из авиации по Орехову, Новоандреевке, Роботиному и Пятихаткам, совершили три РСЗО-обстрела Роботиного, а также атаковали 43 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку, Малиновку и Роботино.

175 артударов были нанесены по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки, Омельника, Малиновки и Роботиного.

За сутки поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области один человек получил ранение

За прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Приднепровское, Тягинку, Садовое, Золотую Балку, Александровку, Чернобаевку, Камышаны, Томарино, Монастырское, Берислав, Гавриловку, Казацкое, Веселое и город Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В Херсоне в результате обстрелов была повреждена многоэтажка.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области зафиксированы попадания в 8 частных домов и автомобиль.

Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

В Доброполье погибли два человека

Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В Марьинском общине обстреляны Красногоровка, Константиновка, Георгиевка и Победа. В Доброполье в результате атаки шахедов погибли два человека. В Мирнограде ранены 12 человек, повреждено по меньшей мере 17 многоэтажек. В Птичьем Новогродовской общины повреждены 2 дома.

В Тернах Лиманской общины повторно повреждена школа. В Торецке повреждены 2 дома, еще 2 - в Нелиповке. В Часовоярской общине повреждены 9 частных домов; 1 дом поврежден в Серебрянке Северской общины.