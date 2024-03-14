Ворог атакував Україну безпілотниками, під атаку потрапила телевізійна інфраструктура Харківщини: як пройшла доба у регіонах

В ніч на 14 березня армія країни-агресора атакувала Україну БпЛА типу Shahed, ракетами С-300, а також била по населеним пунктам з мінометів та артилерії. Внаслідок обстрілів відбулися руйнування цивільної інфраструктури, а у Харківській області постраждали обʼєкти телевізійної інфраструктури.

Сили ППО знищили 22 із 36 БПЛА типу Shahed-136/131

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено.

Ворог обстріляв безпілотниками телевізійну інфраструктуру Харківщини

Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області. На частині з них тривають відновлювальні роботи, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Крім того, вночі окупанти завдали удар ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова, є пошкодження нежитлових цивільних приміщень.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські Хутори та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ.

Зокрема, у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок артобстрілу пошкоджено два приватні будинки та дві автівки. У м. Вовчанськ внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 11 магазинів, 3 приватні будинки, 5 багатоквартирних будинків. Також відбувся обстріл БПЛА с. Вільча Чугуївського району, а у м. Куп'янськ і у с. Курилівка внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки. Обійшлося без постраждалих.

По Запорізькій області ворог завдав 290 ударів

Згідно з повідомленням голови Запорізької області Івана Федорова, 290 ударів по 7 містах та селах Запорізької області завдав ворог впродовж доби.

Військовослужбовці РФ вгатили 4 авіаснарядами по Роботиному, Малій Токмачці та Гуляйполю, здійснили 6 РСЗВ-обстрілів Роботиного, а також атакували 84 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

Руйнування у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

196 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки Левадного та Гіркого.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Руйнування у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Сумщину атакували "шахедами"

Уночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Білопільська, Тростянецька, Великописарівська, Середино-Будська громади, повідомили у Сумській ОВА.

Зокрема, по Великописарівській громаді здійснено авіаудари КАБ (6 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи). По Білопільській громаді ворог бив з мінометів (14 вибухів). По Середино-Будській громаді зафіксовано авіаудар (2 вибухи) КАБ "РБК-500 МПК". По Юнаківській громаді відбувся авіаційний удар КАБ "РБК-500 ШОАБ-0,5М МПК" (1 вибух).

Шосткинська, Тростянецька, Білопільська, Сумська громади: відбулись атаки БпЛА типу Shahed-136/131.

Миколаївщину обстрілювали з артилерії та "шахедами"

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, в ніч на 14 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу Shahed 131/136.

Крім того, ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеним пунктам Куцурубської громади. Крім того, під обстрілом перебувало м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Херсонщині ворог поцілив у житлові квартали

Минулої доби противник обстрілював Херсон, Михайлівку, Берислав, Степанівку, Садове, Антонівку, Білозерку, Понятівку, Качкарівку, повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 8 багатоповерхових будинків, 3 приватних будинка, господарчу споруду, газогін, територію заводу, автотранспортне підприємство, автобуси і легкові автомобілі.

На щастя, за цю добу постраждалих немає.

Агресор обстріляв Нікопольщину

Окупанти продовжують терор мирних. Потерпала Нікопольшина. Її агресор обстрілював двічі за вечір, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Спершу артснаряди полетіли на Марганецьку громаду. Пізніше – на Червоногригорівську. Цього разу, на щастя, ніхто не постраждав.

На Донеччині через ворожі обстріли є поранені

Як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Максимівці Вугледарської громади Волноваського району поранено людину, зруйновано 3 будинки, ще 7 — пошкоджено.

У Мар'їнській громаді Покровського району з артилерії обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Георгіївка. У Гострому Курахівської громади пошкоджено господарчу споруду. У Новогродівській громаді під вогнем Птиче і Калинове — без жертв.

В Іллінівській громаді Краматорського району пошкоджено 2 об'єкти у Романівці, обстріляна територія сільгосппідприємства у Старій Миколаївці.

У Часовоярській громаді Бахмутського району поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Нью-Йорку пошкоджено 4 будинки, у Сіверську — адмінбудівлю. У Соледарській громаді під обстрілами Роздолівка, Федорівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське.