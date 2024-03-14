Враг атаковал Украину беспилотниками, под атаку попала телевизионная инфраструктура Харьковщины: как прошли сутки в регионах

В ночь на 14 марта армия страны-агрессора атаковала Украину БпЛА типа Shahed, ракетами С-300, а также била по населенным пунктам из минометов и артиллерии. В результате обстрелов произошли разрушения гражданской инфраструктуры, а в Харьковской области пострадали объекты телевизионной инфраструктуры.

Силы ПВО уничтожили 22 из 36 БПЛА типа Shahed-136/131

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БПЛА были уничтожены.

Враг обстрелял беспилотниками телевизионную инфраструктуру Харьковщины

Сегодня ночью враг совершал массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области. На части из них продолжаются восстановительные работы, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Кроме того, ночью оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова, есть повреждения нежилых гражданских помещений.

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Ивановка, Берестово, Гранов, Стрилеча, Борисовка, Волчанские Хутора и т.д. Авиаудары враг наносил по Волчанску.

В частности, в с. Волчанские Хутора Чугуевского района в результате артобстрела повреждены два частных дома и два автомобиля. В г. Волчанск в результате массированных обстрелов повреждены 11 магазинов, 3 частных дома, 5 многоквартирных домов. Также произошли обстрелы БПЛА с. Вильча Чугуевского района, а в г. Купянск и в с. Куриловка в результате обстрелов повреждены частные дома. Обошлось без пострадавших.

По Запорожской области враг нанес 290 ударов

Согласно сообщению главы Запорожской области Ивана Федорова, 290 ударов по 7 городам и селам Запорожской области нанес враг в течение суток.

Военнослужащие РФ сбросили 4 авиаснаряда по Роботиному, Малой Токмачке и Гуляйполю, совершили 6 РСЗО-обстрелов Роботиного, а также атаковали 84 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Левадное, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.

Разрушения в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

196 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Роботиного, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки Левадного и Горького.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Разрушения в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Сумщину атаковали "шахедами"

Ночью и утром россияне провели 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 35 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Белопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Середино-Будская общины, сообщили в Сумской ОВА.

В частности, по Великописаревской общине совершены авиаудары КАБ (6 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва). По Белопольской общине враг бил из минометов (14 взрывов). По Середино-Будской общине зафиксирован авиаудар (2 взрыва) КАБ "РБК-500 МПК". По Юнаковской общине произошел авиационный удар КАБ "РБК-500 ШОАБ-0,5М МПК" (1 взрыв).

Шосткинская, Тростянецкая, Белопольская, Сумская общины: произошли атаки БпЛА типа Shahed-136/131.

Николаевщину обстреливали из артиллерии и "шахедами"

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, в ночь на 14 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены два БпЛА типа Shahed 131/136.

Кроме того, враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Также вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по населенным пунктам Куцурубской общины. Кроме того, под обстрелом находился г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Херсонской области враг попал в жилые кварталы

В прошедшие сутки противник обстреливал Херсон, Михайловку, Берислав, Степановку, Садовое, Антоновку, Белозерку, Понятовку, Качкаровку, сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 8 многоэтажных домов, 3 частных дома, хозяйственное сооружение, газопровод, территория завода, автотранспортное предприятие, автобусы и легковые автомобили.

К счастью, за эти сутки пострадавших нет.

Агрессор обстрелял Никопольщину

Оккупанты продолжают террор мирных. Страдала Никопольщина. Ее агрессор обстреливал дважды за вечер, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Сначала артснаряды полетели на Марганецкую общину. Позже – на Красногригорьевскую. В этот раз, к счастью, никто не пострадал.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов есть ранены е

Как сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

В Максимовке Угледарской общины Волновахского района ранен человек, разрушены 3 дома, еще 7 — повреждены.

В Марьинской общине Покровского района из артиллерии обстреляны Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. В Остром Кураховской общины повреждено хозяйственное сооружение. В Новогродовской общине под огнем Птичье и Калиново - без жертв.

В Ильиновской общине Краматорского района повреждены 2 объекта в Романовке, обстреляна территория сельхозпредприятия в Старой Николаевке.

В Часовоярской общине Бахмутского района ранен человек, повреждены 5 частных домов, 4 многоэтажки и админздание. В Нью-Йорке повреждены 4 дома, в Северске - админздание. В Соледарской общине под обстрелами Раздоловка, Федоровка и Васюковка, в Звановской – Переездное и Верхнекаменское.