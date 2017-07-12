Еще один член правительства Польши заявил, что Украина с Бандерой в ЕС не вступит

Украина со своими националистами в Европейский Союз не вступит, заявил заместитель министра обороны Польши Михал Дворчик.

С точки зрения соседей Украины, Польша имеет право оценивать ее политику, сказал Дворчик на телеканале TVP Info.

"Ни одно описание — ни постсоветское, ни националистическое — неприемлемо. Если Украина хочет присоединиться к семье европейских стран, то должна смотреть правде в глаза. Конечно, с украинскими националистами и с Бандерой на флаге в Европейский Союз Украина не войдет", — заверил замминистра обороны.

По его мнению, президент Украины Петр Порошенко не комментирует непосредственно вопросы, касающиеся ОУН и УПА. "Он очень сдержан по отношению к другим политикам, например, к главе Украинского института национальной памяти Вятровича, но при этом президент принимает историческую политику, которую ведет институт. Мы надеемся, что президент Порошенко все-таки отреагирует. В интересах Польши и Украины хорошее сотрудничество обоих наших народов", — отметил заместитель министра обороны.

Дворчик указывает, что не примет "прославление преступников, которые прямо или косвенно были ответственны за геноцид на Волыни".

Напомним, 3 июля вышло интервью с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским, в котором он указывал, что Украину и Польшу разделяют исторические вопросы и что Варшава намерена ставить условия при вступлении Украины в ЕС.

"Наше послание очень ясное: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не повторим ошибок 90-х, когда не были завершены определенные дела в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польского меньшинства в этих странах", — сказал Ващиковский.

В МИД Украины в ответ только выразили разочарование послу Польши в Украине Яну Пекло в связи с высказываниями Ващиковского относительно Украины.