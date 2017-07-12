Еще один член правительства Польши заявил, что Украина с Бандерой в ЕС не вступит

12 июля 2017, 15:32
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Компанию главе МИД Польши Витольду Ващиковскому в критике Украины за героизацию Бандеры составил его заместитель Михал Дворчик

Увеличить картинку Фото: Polskie Radio

Украина со своими националистами в Европейский Союз не вступит, заявил заместитель министра обороны Польши Михал Дворчик.

С точки зрения соседей Украины, Польша имеет право оценивать ее политику, сказал Дворчик на телеканале TVP Info.

"Ни одно описание — ни постсоветское, ни националистическое — неприемлемо. Если Украина хочет присоединиться к семье европейских стран, то должна смотреть правде в глаза. Конечно, с украинскими националистами и с Бандерой на флаге в Европейский Союз Украина не войдет", — заверил замминистра обороны.

По его мнению, президент Украины Петр Порошенко не комментирует непосредственно вопросы, касающиеся ОУН и УПА. "Он очень сдержан по отношению к другим политикам, например, к главе Украинского института национальной памяти Вятровича, но при этом президент принимает историческую политику, которую ведет институт. Мы надеемся, что президент Порошенко все-таки отреагирует. В интересах Польши и Украины хорошее сотрудничество обоих наших народов", — отметил заместитель министра обороны.

Дворчик указывает, что не примет "прославление преступников, которые прямо или косвенно были ответственны за геноцид на Волыни".

Напомним, 3 июля вышло интервью с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским, в котором он указывал, что Украину и Польшу разделяют исторические вопросы и что Варшава намерена ставить условия при вступлении Украины в ЕС.

"Наше послание очень ясное: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не повторим ошибок 90-х, когда не были завершены определенные дела в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польского меньшинства в этих странах", — сказал Ващиковский.

В МИД Украины в ответ только выразили разочарование послу Польши в Украине Яну Пекло в связи с высказываниями Ващиковского относительно Украины.

По материалам: Rzeczpospolita
Раздел: >
Теги: польша , степан бандера

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Россия планирует выслать 30 американских дипломатов Россия планирует выслать 30 американских дипломатов Россия требует согласия "ДНР/ЛНР" для полицейской миссии в Донбассе Россия требует согласия "ДНР/ЛНР" для полицейской миссии в Донбассе The New York Times рассказала о стычке Путина и Трампа во время первой встречи The New York Times рассказала о стычке Путина и Трампа во время первой встречи
Все новости
Комментируемые
1 Какие компании названы самыми умными в мире 2 Siemens доставил в Крым турбины вопреки санкциям — Reuters 3 США готовы применить военную силу против КНДР — Хейли 4 Рекордный штраф Google в 2,42 млрд евро — только начало. Еврокомиссия объявила войну "онлайн-монополиям" 5 ЕБРР намерен усилить поддержку Украины — Чакрабарти
Все новости
Видео
 Почему Большой театр сорвал премьеру балета "Нуреев" о великом танцовщике и открытом гее
5 сериалов июля: о бизнесе на кино, театре и гламуре
Все видео
Фото
Почему Большой театр сорвал премьеру балета "Нуреев" о великом танцовщике и открытом гее
Почему Большой театр сорвал премьеру балета "Нуреев" о великом танцовщике и открытом гее
5 сериалов июля: о бизнесе на кино, театре и гламуре
5 сериалов июля: о бизнесе на кино, театре и гламуре
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.