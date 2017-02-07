Почти 90 тыс. украинцев в 2016 году получили вид на жительство в Польше

07 февраля 2017, 14:30
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В 2016 году вид на жительство в Польше попросили 95,5 тысяч украинцев. Это составляет 68% от общего числа обращений

Почти 90 тыс. украинцев в 2016 году получили вид на жительство в Польше | Политика | Дело Увеличить картинку

Всего в 2016 году вид на жительство (zezwolenie na pobyt) в Польше попросили 152 тысяч иностранцев, что на 30% больше, чем в 2015 году. Это следует из отчета Управления по делам иностранцев, сообщает Польское радио.

Кроме граждан Украины, больше всего заявлений подали белорусы (4,8 тысяч), китайцы (4,7 тысяч), индусы (4,1 тысяч) и вьетнамцы (4 тысячи).

Большая часть дел — 90% — касались выдачи видов на жительство, позволяющего находиться в Польше до трех лет. В свою очередь, разрешение на постоянное проживание в Польше попросили 8% иностранцев.

В 87% случаях рассмотрение дел завершилось выдачей вида на жительство, а 9% иностранцев получили отказ, рассмотрение 4% дел было остановлено.

Также в Польше зарегистрировались 10 тысяч граждан государств ЕС. Чаще всего это были граждане Германии (2,4 тыс.), Болгарии (0,8 тыс.), Румынии и Великобритании (по 0,7 тыс.).

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Теги: польша , эмиграция

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Почти 90 тыс. украинцев в 2016 году получили вид на жительство в Польше | Политика | Дело
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