Дорожают помидоры и бананы: как изменились цены на продукты в Украине

Больше всего за последние недели подорожали помидоры. Также ощутимо выросла в цене говядина. В то же время цена на курятину снизилась на 6%.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Аналитики проанализировали динамику цен в Украине на потребительские товары в последние две недели.

Безусловным лидером по изменению цены за 2 последние недели стали выросшие на 29% помидоры. По состоянию на 17 февраля 2022 года их можно приобрести в среднем за 79,82 грн/кг.

"В зимний период помидоры на полки супермаркетов поступают как от украинских тепличников, так и из Турции. Цены на помидоры от украинских производителей повышаются из-за роста себестоимости производства данного овоща. В последние месяцы существенно возросла стоимость энергоресурсов, необходимых для обогрева теплиц. В то же время и по той же причине растет цена помидоров в Турции, которая является основным поставщиком овощей в Украину (в зимний период теплицы в Турции частично отапливаются). Кроме того, отрицательно на цену повлияли частичная девальвация гривни. Совокупность этих факторов и привела к такому росту цен на помидоры", - объясняют аналитики УКАБ.

Ощутимо выросла также в цене говядина. За последние 2 недели цена на этот продукт выросла на 7% и ее средняя стоимость на полках супермаркетов составляет 219,13 грн/кг.

"Постоянная динамика роста на говядину наблюдается с начала 2018 г., и основная причина такой тенденции – постоянное сокращение объемов производства этого вида мяса в Украине. Пока такой тренд продолжается. По результатам 2021 г. объемы производства говядины сократились на 10% по сравнению с предыдущим годом и, к сожалению, эта динамика продолжается и в текущем году", - подчеркнули в УКАБ.

Однако в то же время наблюдается снижение цены на наиболее популярный и доступный в Украине вид мяса – курятину. За 2 последние недели цена на курятину снизилась на 6%, и сейчас ее в среднем можно приобрести за 100,82 грн/кг.

"В отличие от говядины, в Украине растут объемы производства курятины, что и могло стать причиной снижения цены. По результатам января 2022 г. было произведено на 8,1% больше этого вида мяса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - констатируют в УКАБ.

К продуктам питания, которые прибавили в цене, также относится ржаной хлеб, который за 2 последние недели вырос в цене на 7%, и по состоянию на 17 февраля 2022 стоит в среднем 31,39 грн за буханку 500 г.

При этом параллельно цена на еще один социально-значимый продукт снизилась, и это – молоко. За 2 последние недели цена на молоко снизилась на 4%, и по состоянию на 17 февраля составляет около 34,79 грн за 1 литр. Возможное влияние на цену оказало обеспечение предприятий, занимающихся переработкой молока, газом по специальной цене.

Последние месяцы смущала потребителей своим стремительным ростом цена на белокочанную капусту. После длительного периода роста за 2 последние недели цена на данный продукт пошла вниз и опустилась на 4% до 20,65 грн/кг.

"Причиной понижения цены может быть увеличение предложения на рынке. Часть изготовителей обычно пытается придержать продукцию до периода, когда цена будет максимально высокой (для овощей и фруктов – это конец зимы, весна). И есть вариант, что сейчас, когда достаточно высокая цена на капусту, эти склады открылись к реализации", - подчеркнули в УКАБ.

Выросли в цене бананы, которые в этот период являются одним из основных фруктов на полках супермаркетов. За 2 последние недели цена на них увеличилась на 7%, и по состоянию на 17 февраля 2022 фрукт стоит около 31,70 грн за кг. Основными причинами роста цены является практически полное отсутствие доступных по цене фруктов в данный сезон (лишь яблоки и цитрусовые), а также рост курса гривни (бананы полностью импортируемый товар).

Отметим, что курятина в Украине стоит почти на 20% дороже, чем в Европе. Среди основных причин этого эксперты называют отсутствие господдержки, а также то, что с января этого года в странах ЕС на продажу всех продуктов питания ввели нулевую ставку налога на добавленную стоимость. В Украине же НДС на сегодняшний день составляет 20%.