Украине грозит дефицит сахара: себестоимость свеклы в 2022 году вырастет на 44%

Расходы на выращивание сахарной свеклы в течение 2022 года увеличатся на 44%. Это может привести к сокращению посевных площадей и дефициту сахара на внутреннем рынке. Такой прогноз озвучила ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

В 2021 году Украина впервые была вынуждена импортировать сырец сахарного тростника для обеспечения внутреннего спроса в сахаре. По сравнению с началом 2000-х годов посевные площади под сахарной свеклой сократились практически в четыре раза.

Аграрии отмечают также стремительный рост стоимости ресурсов: удобрений, топлива и других составляющих себестоимости.

"Таким образом, по предварительным оценкам себестоимость производства свеклы в 2021/22 меркетинговом году возрастет на 44% по сравнению с предыдущим периодом", — заявили в УКАБ.

В результате в преддверии новой посевной кампании фермеры стали отказываться сеять свеклу и хотят переориентировать производство на кукурузу, подсолнечник и другие культуры, пользующиеся повышенным спросом на мировом рынке.

По мнению экспертов, фермерам нужен стимул, чтобы быть заинтересованным в дальнейшем выращивании сахарной свеклы.

"Дополнительная поддержка в 5000 грн/га для посевов до 500 га позволит остановить сокращение посевных площадей под сахарной свеклой, обеспечить сахарные заводы сырьем в этом году и избежать дефицита этого стратегического продукта на украинском рынке в текущем году", — утверждают в УКАБ.

Напомним, в Украине в начале 2022 года резко подорожал репчатый лук — средняя потребительская цена на репчатый лук выросла на 72%. А из-за ускорения инфляции только за январь овощи подорожали на сразу на 20,5%.