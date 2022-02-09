В Украине ускорилась инфляция: овощи подорожали на 20,5% за месяц

В январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го инфляция на потребительском рынке ускорилась до 1,3%, но в годовом исчислении цены сохранили темпы роста – 10,0%. Больше всего за месяц подорожали овощи — сразу на 20,5%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В статведомстве подсчитали, что за первый месяц года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,5%. Среди продуктов питания подорожало почти все. Цены на яйца, фрукты, хлеб, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рис, сало и масло выросли на 1–3,9%.

В то же время зафиксировалось снижение средней цены на сахар и подсолнечное масло, стоимость которых упала на 0,8% и 0,5% соответственно.

Традиционно подорожала коммуналка. Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в среднем поднялись на 0,7% за месяц. В Госстате объяснили, что это произошло в большей части из-за повышения тарифов на канализацию на 14,9%, водоснабжение – на 12,0%.

Из-за подорожания билетов на ж/д транспорт в среднем проезд по стране прибавил в цене 1,3%.

Кроме того, в сфере связи цены выросли на 1,1%, что связано, по словам экспертов Госстата, с повышением тарифов на местную телефонную связь на 13,6%.

Напомним, в НБУ ухудшили свой прогноз по инфляции, отметив, что, по их подсчетам, темпы роста цен в 2022 году замедлятся только до 7,7%, вместо 5%, которые прогнозировались ранее.

В свою очередь эксперты считают, что главным образом подорожают социальные продукты и коммунальные услуги. В первую очередь поднимутся цены на продукты с низкой добавленной стоимостью, прогнозируют экономисты.