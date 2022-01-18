"Эпицентр" взял кредит в $120 млн у Европейского инвестиционного банка на строительство элеваторов

Европейский инвестиционный банк выделит группе компаний "Эпицентр К" кредит в размере $120 млн для развития сельскохозяйственной инфраструктуры по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "Эпицентр К".

Соответствующее кредитное соглашение сроком на 9 лет было подписано 22 декабря 2021 года. Кредитные средства в размере $120 млн компания направит на строительство элеваторных комплексов для хранения зерновых и масличных культур, а также на развитие вспомогательной инфраструктуры.

Привлечение кредита позволит группе компаний "Эпицентр К" ввести современные технологии и процессы управления, направленные на расширение своей деятельности в агробизнесе. Новопостроенные объекты также создадут новые рабочие места, а это не только окажет положительное влияние на развитие и улучшение социальных условий в местных общинах, но и будет способствовать экономическому росту Украины в целом.

Поддерживая модернизацию сельского хозяйства в Украине, Европейский инвестиционный банк преследует цель повышения продовольственной безопасности и эффективности продовольственного обеспечения, эффективного использования ресурсов, увеличения производительности и уменьшения отходов сельского хозяйства.

"Эпицентр К" продолжает динамично развиваться и инвестировать значительные средства в украинскую экономику. Кроме масштабирования торговой сети мы расширяем собственные производственные и элеваторные мощности, реализуем новые логистические и инфраструктурные проекты не только в Украине, но и на международном рынке. И сейчас репутация надежного финансового партнера позволила нам привлечь дополнительные финансовые ресурсы для развития собственного аграрного направления. Мы также надеемся, что этот проект станет весомым вкладом в развитие сельскохозяйственного сектора в Украине", — прокомментировал соглашение с Европейским инвестиционным банком генеральный директор "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

Напомним, аграрные активы группы компаний "Эпицентр" объединены под брендом "Эпицентр Агро". Компания обрабатывает 167 000 га земли в шести областях Украины, входит в топ-7 крупнейших латифундистов Украины по площади земельного банка и топ-5 крупнейших частных операторов на отечественном рынке линейных элеваторов.

За последние пять лет, с момента приобретения первых элеваторов, мощности по одновременному хранению "Эпицентр Агро" выросли в шесть раз, до более 1,5 млн тонн. Всего в структуру агрохолдинга входит 15 элеваторных комплексов, 8 из которых маршрутные. В Винницкой и Хмельницкой областях находятся крупнейшие элеваторные хабы агрохолдинга – это Винницкий элеватор и Закупнянское ХПП.

Общая сумма инвестиций "Эпицентр К" в развитие аграрного направления в течение 2016-2021 годов превысила 10 млрд грн.

СПРАВКА:

"Эпицентр К" – один из крупнейших игроков украинского рынка розничной торговли и лидер в сегменте товаров для дома и ремонта. В структуру группы компаний также входит интернет-магазин epicentrk.ua, гипермаркеты "Новая Линия" и целый ряд производственных активов в сфере агропромышленности, деревообработки и керамической плитки.

Европейский инвестиционный банк – это институт долгосрочного кредитования Европейского Союза. Его владельцами являются государства-члены Евросоюза. Банк предоставляет доступ к долгосрочному финансированию для разумного инвестирования с целью внедрения политик Европейского Союза. ЕИБ работает в Украине с 2007 года.

Напомним, ЕБРР и группа компаний "Новая почта" подписали соглашение о кредите в 13 миллионов евро для строительства автоматизированного сортировочного хаба в Днепре.