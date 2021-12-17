"Эпицентр" открыл в Хмельницкой области инновационный IQ-офис за 350 млн грн

На Хмельнитчине в городе Городок открыли IQ-офис, который должен стать мощным интеллектуальным хабом и привлечь в регион перспективные кадры в сфере информационных технологий со всей Украины. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

В IQ-офисе будет сконцентрирован "мозговой центр" группы компаний "Эпицентр К". Он объединит под одной крышей более 600 специалистов IT-департамента компании, диджитал-департамента, отдела контента, автоматического заказа товаров, центра коммуникаций.

“IQ-офис станет “магнитом” для привлечения перспективных кадров, которые будут работать во благо города и дадут ему новый толчок в развитии. Мы не только гарантируем привлекательные рыночные зарплаты и очень комфортные рабочие места, мы создаем и новый формат технологического офиса", — говорит соучредитель группы компаний "Эпицентр К" Галина Герега.

Всего в проект, реализация которого длилась 1,5 года, инвестировано 350 млн грн. Это рекордные для Городка инвестиции, превышающие годовой бюджет города. Компания осуществила полную реновацию полуразрушенного здания управления станкостроительного завода, вдохнув новую жизнь в это знаковое для местных жителей сооружение.

"Мы сохранили историческое здание, полностью обновив его внутреннее пространство, и превратили его в современный технологический офис площадью 6300 кв. м с просторными open space, местами отдыха и даже гейм-комнатами", — отметил соучредитель группы компаний “Эпицентр К” Александр Герега.

На крыше семиэтажного офиса обустроена собственная котельная, которая будет обслуживать весь инновационный центр. А внутри офиса установлена ​​система "умный дом".

Внутренние интерьеры исполнены в стиле кубизма. На стенах изображены известные фигуры мира технологий: Стив Джобс, Марк Цукерберг, Илон Маск, Джефф Безос, Альберт Эйнштейн.

Рабочее пространство IQ-офиса организовано в формате зон open space с несколькими отдельными кабинетами и креативными зонами релакса. Здесь разместились рабочие локации IT-Hub, контакт-центр ГК "Эпицентр", Digital Innovation Hub и центр Business Data Analytics.

Проектом также предусмотрены современные зоны отдыха вокруг IQ-офиса. Для владельцев электромобилей на паркинге установлены электрозарядки.

В перспективе рядом с офисом планируется строительство гостиницы.

В 2021 году "Эпицентр" отметил 18-летие. В честь этого сеть торговых центров провела акцию с общим подарочным фондом 50 миллионов гривен.

Осенью 2021 года в киевском ТРЦ Blockbuster Mall открылся "Эпицентр" нового для Украины формата. Это первый в стране объект формата Mall in Mall, когда внутри торгового центра работает еще один масштабный ТЦ с уникальными магазинами и сервисами.