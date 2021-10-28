Бизнес 40 минут назад

Блокбастер года: чем удивит новый Эпицентр в Киеве?

В ближайшие выходные в столичном ТРЦ Blockbuster Mall открывается Эпицентр нового для Украины формата. Компания готовит грандиозное стилизованное открытие с участием героев известнейших мировых кинолент.

Блокбастер года: чем удивит новый Эпицентр в Киеве? Блокбастер года: чем удивит новый Эпицентр в Киеве?
PR-материал

Официально Эпицентр начнет работать 30-31 октября на проспекте Степана Бандеры, 36А, в третьей очереди крупнейшего торгово-развлекательного центра страны — Blockbuster Mall. Впервые в истории открытий компания дарит 1 000 000. Ценные подарки будут предусмотрены для первой 1000 покупателей.

Новый двухэтажный Эпицентр площадью 27 000 кв. м будет реализован в новом для компании концепте с обновленным фасадом, усовершенствованной цифровой навигацией и расширенным ассортиментом премиальных товаров, адаптированным под нужды целевой аудитории ТРЦ. Он станет первым в стране объектом формата Mall in Mall, когда внутри торгового центра работает еще один масштабный ТЦ с уникальными магазинами и сервисами.

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– Синергия с Blockbuster Mall позволит нам эффективно обмениваться потоками посетителей, привлекать новых клиентов и предоставлять им лучший уровень сервиса в инновационных магазинах формата shop in shop, — отмечает Владимир Гончаров, заместитель гендиректора Эпицентра.

Якорным концептом на первом этаже станет Центр керамики с современными коллекциями плитки и сантехники. Вокруг него будут работать отделы со строительными материалами, изделиями из дерева, напольным покрытием и другими товарами для строительства и ремонта. А в ноябре в Эпицентре начнется уже традиционная для сети новогодняя ярмарка, где покупатели смогут приобрести все необходимое для празднования Нового года и Рождества.

Второй этаж торгового пространства будет организован в формате Open Space с минимальным количеством высотных стеллажей. Его основную часть займут Центр Мебели и Галерея Деко. В ходе коллаборации эти два отдела тесно сплелись ассортиментом, что позволило представить самое большое в ТРЦ Blockbuster Mall предложение современных идей и решений для дома. Здесь же будет работать Sleep Студия с товарами для сна, салон ковров и салон дверей, обновленный All4Rest с товарами для кемпинга и гриля, а также новый формат Студии света с расширенным ассортиментом декоративного освещения.

В новом формате на втором этаже будет работать и Центр Техники с возможностью заказать около 270 000 позиций через онлайн-витрину. Отдельно здесь будет выделена зона с популярнейшими товарами для геймеров и фанатов поп-культуры. Среди других форматов shop in shop, которые будут работать в ТЦ, можно отметить студию электрокаминов Flamma, детский магазин E.Pic, канцтовары Пиши-Малюй, а также новый для компании формат Expert с большим выбором товаров для охоты и рыболовства, в том числе оружия и лодок.

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