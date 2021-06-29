"Эпицентр" планирует вывести на рынок Украины польский бренд спортивной одежды

Совладелец группы компаний "Эпицентр" Александр Герега заявил, что компания планирует масштабный вывод в Украину польской сети спортивной одежды 4F.

Об этом бизнесмен рассказал в блиц-интервью изданию НВ.

По словам Александра Гереги масштабный вывод сети спортивной одежды будет реализован не по франчайзингу.

"Мы прилетели из Польши, где обсуждали масштабный выход в Украину сети спортивной одежды 4F. Это не будет франчайзинг. Эпицентр владеет этой торговой маркой в Украине. Нам бы хотелось, чтобы 4F присоединился к нашей Олимпийской сборной. Этот вопрос планируем обсудить с президентом Национального олимпийского комитета и постараемся найти оптимальный вариант для сотрудничества, который бы удовлетворил все стороны. В Польше работают более 236 бутиков 4F. Что бы я делал? Ездил бы раз в квартал в Польшу и повторял то, что они делают", — говорит Герега.

Также Герега рассказал о планах по экспансии группы компаний "Эпицентр" на зарубежные рынки, которая находится в активной стадии.

"У нас есть много проектов, которые мы можем выводить за рубеж. Когда к нам приезжали известные испанские предприниматели, и мы им показали Эпицентр, они были в шоке. Через несколько недель приехали их жены и приобрели у нас огромное количество товаров. Это говорит о том, что формат Эпицентра востребован даже на европейском уровне", — заявил предприниматель.

Напомним, что в августе 2020 года в столичном ТРЦ Retroville открылся первый в Украине магазин польского бренда 4F, который предлагает одежду для любителей спорта. Представителем 4F в Украине стала компания "Эпицентр".