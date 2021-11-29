Семья Давыденко пытается признать недействительным кредит Веревского на $11 млн - СМИ

Семья покойного народного депутата Валерия Давыденко пытается признать недействительным договор, по которому его компания "Агродом" в 2019 году получила кредит на сумму 11 млн долл. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале AgroReview.

Как известно, Валерий Давыденко трагически погиб в мае 2020. Следствие ведется до сих пор. Как отмечает издание, со смертью владельца у "Агродома" начались проблемы по кредитным выплатам. Согласно кредитному договору, неуплата со стороны должника привела к тому, что компания перешла под контроль кредиторов, установивших операционный контроль над "Агродом".

Жена покойного нардепа Людмила Давыденко факт заключения договора признает, говлорится в статье однако дает понять, что сделка была заключена без соблюдения всех законных процедур. По ее словам, представитель по доверенности, который подписывал кредитное соглашение, якобы превысил свои полномочия.

"Выглядит это весьма странно, поскольку речь идет о кредите в 11 млн долларов. Ек знать о нем мать и жена погибшего нардепа просто не могли. Возникает вопрос, если кто-то получает средства в разменер 11 млн долларов США по кредитоному договору, который подписан с превышением нотариально заверенных полномочий, то почему такой кредит не возвращается кредиторам в тот же день, когда он был получен", — задается вопросам автор материала.

А в данном ситуации, отмечает AgroReview? кредитом пользовались, соблюдали все пункты договора, обслуживали долг вплоть до трагической смерти Валерия Давыденко. И лишь после 2,5 лет с момента получения кредита и 1,5 лет с момента смерти Давыденко его родственники решили в судебном порядке и признать получение кредита недействительным.

«Конечно в рамках украинской судебной системы все возможно, даже когда ты получаешь кредит в размере 11 млн долл США, а дружественный судья выносит решение, которое лишает добросовестных кредиторов права на возврат кредитных средств», - отмечается в материале.

По мнению авторов статьи, финал в этой истории будет особенно интересен, поскольку это не просто коммерческий спор, а некоторым образом - экзамен на способность Украины быть правовым государством со справедливой судебной системой.