Український експорт макаронних виробів зріс на третину у 2023 році

У 2023 році Україна здійснила експорт макаронних виробів обсягом близько 24 тис. тонн на суму майже 53 млн доларів, що на третину більше порівняно з 2022 роком. Зростаюча динаміка експорту макаронних виробів спостерігалася ще до початку повномасштабної війни.

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Про це повідомляє Асоціація аграрного експорту.

Основним ринком збуту для українських макаронних виробів став Європейський Союз, забезпечивши доходи в розмірі близько 43 млн доларів, що становить 4/5 від загальної суми експорту. Найбільший попит на українську продукцію був у Німеччині (4,6 тис. тонн), Румунії (3,1 тис. тонн), Молдові (3,0 тис. тонн), Польщі (2,0 тис. тонн), Латвії (1,5 тис. тонн), Великій Британії (1,4 тис. тонн), Литві (1,4 тис. тонн) та Болгарії (1,1 тис. тонн).

Українські макарони також експортувалися до Ізраїлю, США, Буркіна-Фасо, Палестини та Іраку.

У структурі експортних продажів виділяються такі позиції: продукти без начинки – 2,2 тис. тонн, макарони з начинками – 4,0 тис. тонн, вермішель швидкого приготування – 17,5 тис. тонн.

Попри зростання експорту, Україна все ще має негативний баланс зовнішньої торгівлі макаронними виробами, оскільки імпорт перевищує експорт. У 2023 році імпортовано понад 28 тис. тонн макаронних виробів на суму 39 млн доларів. Основними постачальниками були Італія, Туреччина, Польща та Китай, які забезпечили 90% обсягів імпорту. Найбільше імпортувалися класичні макарони без начинки – 25 тис. тонн.

У 2024 році спостерігається продовження позитивної тенденції: за перший квартал експорт макаронних виробів зріс на 50% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши 8 тис. тонн на суму 17 млн доларів. Головними покупцями зараз є Німеччина, Велика Британія та Румунія, частка яких становить 43% у грошовому виразі.

З метою подальшого розвитку експорту, Україна планує розширювати географію постачань на ринки США, Канади, Японії, Китаю, Південної Кореї, Австралії та Малайзії, де спостерігається високий попит на макаронні вироби.

Додамо, у 2023 році Україна експортувала 89 тисяч тонн хлібобулочних кондитерських виробів, що на 29% більше порівняно з 2022 роком. Загальна вартість експорту склала 213 мільйонів доларів, показавши зростання на 40%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com