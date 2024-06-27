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Украинский экспорт макаронных изделий вырос на треть в 2023 году
В 2023 году Украина произвела экспорт макаронных изделий объемом около 24 тыс. тонн на сумму почти 53 млн долларов, что на треть больше по сравнению с 2022 годом. Возрастающая динамика экспорта макаронных изделий наблюдалась еще до начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает Ассоциация аграрного экспорта.
Основным рынком сбыта для украинских макаронных изделий стал Европейский Союз, обеспечив доходы в размере около 43 млн. долларов, что составляет 4/5 от общей суммы экспорта. Наибольший спрос на украинскую продукцию был у Германии (4,6 тыс. тонн), Румынии (3,1 тыс. тонн), Молдове (3,0 тыс. тонн), Польши (2,0 тыс. тонн), Латвии (1 ,5 тыс. тонн), Великобритании (1,4 тыс. тонн), Литве (1,4 тыс. тонн) и Болгарии (1,1 тыс. тонн).
Украинские макароны также экспортировались в Израиль, США, Буркина-Фасо, Палестину и Ирак.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В структуре экспортных продаж выделяются следующие позиции: продукты без начинки – 2,2 тыс. тонн, макароны с начинками – 4,0 тыс. тонн, вермишель быстрого приготовления – 17,5 тыс. тонн.
Несмотря на рост экспорта, Украина по-прежнему имеет отрицательный баланс внешней торговли макаронными изделиями, поскольку импорт превышает экспорт. В 2023 году импортировано более 28 тыс. тонн макаронных изделий на сумму 39 млн. долларов. Основными поставщиками были Италия, Турция, Польша и Китай, которые обеспечили 90% импорта. Больше всего импортировались классические макароны без начинки – 25 тыс. тонн.
В 2024 году наблюдается продолжение положительной тенденции: за первый квартал экспорт макаронных изделий вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 8 тыс. тонн на сумму 17 млн. долларов. Главными покупателями сейчас являются Германия, Великобритания и Румыния, доля которых составляет 43% в денежном выражении.
В целях дальнейшего развития экспорта Украина планирует расширять географию поставок на рынки США, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи, Австралии и Малайзии, где наблюдается высокий спрос на макаронные изделия.
Добавим, в 2023 году Украина экспортировала 89 тысяч тонн хлебобулочных кондитерских изделий, что на 29% больше по сравнению с 2022 годом. Общая стоимость экспорта составила 213 миллионов долларов, показав рост на 40%.
Источник фото: ua.depositphotos.com