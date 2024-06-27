Украинский экспорт макаронных изделий вырос на треть в 2023 году

В 2023 году Украина произвела экспорт макаронных изделий объемом около 24 тыс. тонн на сумму почти 53 млн долларов, что на треть больше по сравнению с 2022 годом. Возрастающая динамика экспорта макаронных изделий наблюдалась еще до начала полномасштабной войны.

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Об этом сообщает Ассоциация аграрного экспорта.

Основным рынком сбыта для украинских макаронных изделий стал Европейский Союз, обеспечив доходы в размере около 43 млн. долларов, что составляет 4/5 от общей суммы экспорта. Наибольший спрос на украинскую продукцию был у Германии (4,6 тыс. тонн), Румынии (3,1 тыс. тонн), Молдове (3,0 тыс. тонн), Польши (2,0 тыс. тонн), Латвии (1 ,5 тыс. тонн), Великобритании (1,4 тыс. тонн), Литве (1,4 тыс. тонн) и Болгарии (1,1 тыс. тонн).

Украинские макароны также экспортировались в Израиль, США, Буркина-Фасо, Палестину и Ирак.

В структуре экспортных продаж выделяются следующие позиции: продукты без начинки – 2,2 тыс. тонн, макароны с начинками – 4,0 тыс. тонн, вермишель быстрого приготовления – 17,5 тыс. тонн.

Несмотря на рост экспорта, Украина по-прежнему имеет отрицательный баланс внешней торговли макаронными изделиями, поскольку импорт превышает экспорт. В 2023 году импортировано более 28 тыс. тонн макаронных изделий на сумму 39 млн. долларов. Основными поставщиками были Италия, Турция, Польша и Китай, которые обеспечили 90% импорта. Больше всего импортировались классические макароны без начинки – 25 тыс. тонн.

В 2024 году наблюдается продолжение положительной тенденции: за первый квартал экспорт макаронных изделий вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 8 тыс. тонн на сумму 17 млн. долларов. Главными покупателями сейчас являются Германия, Великобритания и Румыния, доля которых составляет 43% в денежном выражении.

В целях дальнейшего развития экспорта Украина планирует расширять географию поставок на рынки США, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи, Австралии и Малайзии, где наблюдается высокий спрос на макаронные изделия.

Добавим, в 2023 году Украина экспортировала 89 тысяч тонн хлебобулочных кондитерских изделий, что на 29% больше по сравнению с 2022 годом. Общая стоимость экспорта составила 213 миллионов долларов, показав рост на 40%.

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