В украинских водоемах начинается запрет на отлов раков

Для сохранения и охраны раков в период их спаривания и вынашивания икры в большинстве украинских водоемов действует запрет на лов этих речных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства Украины.

Отмечается, то период начала и окончания запрета в областях может отличаться, это зависит от погодных условий. С точными датами можно ознакомиться по ссылке.

"После окончания запрета одному лицу в сутки можно будет поймать 30 экземпляров раков в водоемах общего пользования и 50 экземпляров в водоемах, где внедрено платное рыболовство. Запрещается отлов этих речных жителей в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки", — говорится в сообщении.

Также Правилами любительского и спортивного рыболовства предусмотрен минимальный размер рака, который разрешено ловить рыбакам: во внутренних водоемах и в Черноморском регионе – 10 см, в Дунае с придаточной системой, предустьевом пространстве, озере Сасык и в Азовском регионе – 9 см.

Подробную информацию о водоемах и периодах, запрещенных к отлову раков, можно просмотреть в приказах соответствующих территориальных управлений Госрыбагентства по ссылке.

Напомним, в Украине в десятки раз увеличили штрафы за незаконный лов рыбы.

Теперь за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого — в 93 раза, окуня — в 186 раз.

Напомним, в 2020 году рыбоохранные патрули провели 14 тысяч 300 рыбоохранных рейдов, в ходе которых было выявлено 46 тысяч 741 нарушение, из них почти треть (30%) являются грубыми (13 тысяч 835).

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