Вкус настоящей рыбы: израильский стартап создал первое в мире растительное филе лосося

Израильский пищевой стартап Plantish разработал на 100% растительное филе лосося, повторяющее все аспекты обычной рыбы.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Впоследствии филе можно будет производить в больших масштабах и по низкой стоимости для потребителя, обещают в компании.

Plantish заявила о себе в начале 2021 года после того, как компания провела успешный раунд привлечения инвестиций, получив $2 млн от TechAviv Founder Partners, а затем разработав свой прототип.

Компания ориентируется на нравственные принципы сохранения океана, в то же время предлагая питательную альтернативу настоящей рыбе.

Растительное филе имеет такую же пищевую ценность, как и обычный лосось, включая белок, омега-жиры и витамины группы В. В рыбе нет костей, но у нее схожая структура и выглядит она, как настоящий лосось.

При этом растительная рыба не содержит токсинов, часто встречающихся в обычном филе, включая ртуть, микропластик, гормоны или антибиотики.

"Наше видение – стать ведущим мировым брендом морепродуктов, – сказал Офек Рон, соучредитель и генеральный директор компании. — И все это без ущерба для экологии".

Наряду с другими альтернативами рыбе, которые предлагаются в виде фарша, филе лосося помогло стартапу выделиться. Тем более, что большим спросом у потребителей пользуются именно цельная рыба или филе — такие продукты предпочитают 80% потребителей.

В компании точно не раскрывают технологию, однако отмечают, что рыба изготовлена ​​из белков бобовых и экстрактов водорослей и напечатана с помощью технологий 3D.

Впервые потребители отведают растительное филе лосося в 2022 году, а коммерциализация запланирована на 2024 год.

Компания Plantish была создана в середине 2021 года Офеком Роном, бывшим генеральным директором израильской организации Vegan Friendly. Над проектом также работают доктора наук и сотрудники, ранее разрабатывавшие мясо растительного происхождения.

Напомним, в Украине начнут продавать растительную рыбу из бобов. Американский производитель растительной рыбы и морепродуктов Good Catch выходит на украинский рынок.