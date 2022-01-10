Rolls-Royce продал рекордное количество элитных автомобилей в 2021 году

Производитель элитных автомобилей Rolls-Royce, подразделение немецкой компании BMW, увеличил продажи своих авто на 49%, до рекордного уровня в 2021 году. Несмотря на пандемию коронавируса, спрос на автомобили премиум-класса во всем мире вырос, сообщает ассоциация "Укравтопром".

По словам генерального директора Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос, в 2021 году автопроизводитель продал боле 5,5 тысячи элитных авто клиентам в более чем 50 странах.

Эти числа стали максимальными показателями для компании за все ее 117 лет существования. Мюллер-Отвос отметил, что продажи Rolls-Royce достигли рекордных показателей в большинстве регионов, включая Китай и США.

Эксперты ассоциации предполагают, что спрос на элитные авто в большей степени вырос именно из-за ограничений на поездки, связанных с пандемией коронавируса. Дело в том, что эти меры привели к тому, что состоятельные потребители получили больше располагаемого дохода.

Более того, в настоящее время британский завод автопроизводителя в Гудвуде работает почти на максимальной мощности. Книга заказов компании Rolls-Royce уже заполнена до конца третьего квартала 2022 года.

"Если вы закажете Rolls-Royce сегодня, вы получите его примерно через год", — добавил Мюллер-Отвос.

Напомним, в июле 2018 года группа Rolls-Royce представила проект летающего такси на авиасалоне в британском Фарнборо.