В Киеве презентовали новые авто китайского бренда HAVAL. Когда они будут доступны и сколько будут стоить

В Киеве 3 февраля презентовали три новые модели китайского автомобильного бренда HAVAL. Речь идет о внедорожнике нового формата 3/4 HAVAL DARGO, гибридной версии Н6 третьего поколения, а также Н6 в кузове спорт-купе.

В компании отметили, что их новые модели используют расширенные возможности автономного вождения уровня L2 и обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности. При покупке в официальной дилерской сети HAVAL на все новинки будут действовать 5 лет гарантии или 100 000 км пробега, а также 6 лет гарантии на кузов.

"С запуском новых моделей HAVAL мы открываем новые сегменты, которые ранее были недоступны для наших клиентов. С появлением смарт-кроссоверов мы ожидаем существенный рост популярности HAVAL в Украине и прогнозируем увеличение продаж не менее чем в два раза", — отметил директор компании-импортера автомобилей HAVAL и Great Wall в Украине Борис Ткаленко.

В частности, внедорожник HAVAL DARGO, кроме функциональности городского SUV, обладает повышенной проходимостью 4х4. Клиренс модели составляет 200 мм, угол заезда 24 градуса, а угол съезда — 30.

Если говорить о новой гибридной версии Н6 третьего поколения, то это первая модель GWM на украинском рынке транспортных средств, которая использует новые источники энергии. Авто построено на базе среднеразмерного кроссовера Н6 третьего поколения. Гибридная версия будет оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 110 кВт/230 Нм. Он в паре с электромотором (130 кВт) будет генерировать комбинированную мощность 179 кВт/530 Нм.

Третьей новинкой стало усовершенствованное кросс-купе HAVAL Н6. По словам Ткаленко, главная особенность этого авто – эксклюзивный спортивный дизайн экстерьера, воплощающий модные тенденции автомобильного конструирования. При этом технические характеристики новинки пока не разглашаются, как и цена.

Однако Ткаленко отметил, что цена на модели DARGO и Н6 третьего поколения будет стартовать от миллиона гривен. Доступными автомобили на украинском рынке станут весной 2022 года, а вот по спорт-купе точной даты пока нет.

Напомним, ранее в британской автомобильной компании Bentley, которая принадлежит Volkswagen, заявили о намерении начать производство первого электромобиля класса "Люкс" в 2025 году.