В Bentley замахнулись на создание элитного электромобиля

Британская автомобильная компания Bentley, которая принадлежит Volkswagen, намерена начать производство первого электромобиля класса “Люкс” в 2025 году.

Как сообщает The Guardian, первый полностью электрический электромобиль будет разработан и выпущен на заводе в Крю.

По информации издания, Bentley, производящий автомобили марки "Люкс" с 1919 года, планирует инвестировать 2,5 млрд фунтов стерлингов в экологичность в течение следующих 10 лет.

"Это означает, что компания начинает полную трансформацию всех автомобилей Bentley и ее завода в Крю, на котором работают 4 тысячи сотрудников", – отмечают в газете.

В The Guardian добавили, что Bentley в конце 2020 года объявила о планах прекратить выпуск авто, работающих на ископаемом топливе, к 2030 году, "стремясь сделать свою деятельность полностью нейтральной к углероду к тому же времени".

Напомним, британский производитель люксовых авто Bentley запланировал к 2030 году стать полностью электромобильной маркой, прекратив выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что Bentley в рамках проекта Bentley Blower Continuation планирует воссоздать культовый Team Blower сэра Генри "Тима" Биркина.