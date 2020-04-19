Bentley возобновляет выпуск культового болида 1929 года (ФОТО)

Британский автопроизводитель Bentley в рамках проекта Bentley Blower Continuation планирует воссоздать культовый Team Blower сэра Генри "Тима" Биркина, сообщает "АвтоЦентр".

По информации издания, этот проект британская марка анонсировала осенью 2019 года. Всего Bentley построила четыре таких автомобиля.

На данный момент эта "четверка" считается самым редким автомобилем марки. К 100-летнему юбилею бренда было решено построить 12 реплик болида — по количеству гонок, в которых принимали участие четыре оригинальных автомобиля.

К этому времени инженеры подразделения Mulliner создали цифровую модель автомобиля в системе автоматизированного проектирования (CAD), которая послужит прототипом и техническим образцом для новых Team Blower.

Оцифровкой занимались два специалиста, которые работали удаленно во время пандемии COVID-19. Этот процесс занял 1200 человеко-часов.

Для создания цифровой модели Team Blower использовался самый успешный из четырех автомобилей — болид No 2 с номером шасси HB 3403, принадлежащий компании Bentley.

В общей сложности, методом лазерного сканирования создано 630 компонентов и 70 блоков.

Для их изготовления будут использованы оригинальные формы для литья, оснастка и инструменты 1920-х годов. За исключением незначительных изменений для соответствия современным требованиям безопасности.

Технически и внешне реплики будут максимально приближены к оригиналу. К сборке "нулевого" прототипа — Car Zero — специалисты Mulliner приступят уже в ближайшее время.

Как и оригинальный Team Blower, реплики оснастят 4-цилиндровым 16-клапанным мотором с алюминиевым картером, чугунными гильзами цилиндров и несъемной чугунной головкой блока цилиндров.

Турбонагнетатель мотора является точной копией компрессора Рутса Mk IV. Благодаря ему двигатель объемом 4398 кубических см сможет развивать 240 лошадиных сил при 4200 об/мин.

Основой реплик станет штампованная стальная рама с полуэллиптической рессорной подвеской и оригинальными амортизаторами Bentley & Draper.

Также в оснащение войдет оригинальный рулевой механизм и механические барабанные тормоза Bentley-Perrot диаметром 400 мм.

Кроме этого, команда подразделения отреставрирует и соберет оригинальный болид No 2.

Издание отмечает, что 90-летний болид по-прежнему регулярно участвует в различных мероприятиях, в частности, в подъеме на холм в Гудвуде. В 2019 году его можно было видеть на завершающем этапе гонки Mille Miglia 2019 года и на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, где он появился в компании еще двух болидов Team Blower.

Напомним, в ноябре 2019 года компания Bentley расширила перечень оснащения кроссоверов Bentayga — теперь эту марку автомобиля можно заказать в четырех- или семиместном исполнении.