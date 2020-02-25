Пришпорить "Шпору": в Украине стартовали продажи флагманского Bentley Flying Spur

На официальной презентации Bentley Flying Spur в Киеве, состоявшейся в конце февраля, дан отсчет новой эре в истории марки в Украине. Ведь у новейшего Bentley Flying Spur особая миссия: машина не только приходит на смену предшественнику с тем же именем, а и становится во главе модельной линейки Bentley, смещая с вершины пьедестала былого флагмана Mulsanne.

В отличие от подчеркнуто представительского и чопорного Rolls-Royce бренд-правила Bentley позволяют и даже рекомендуют владельцу самому управлять машиной. Поэтому новый Flying Spur причислен к классу Gran Turismo, обещая не только представительский уровень комфорта на заднем сиденье, а и непревзойденное удовольствие за рулем. С этим трудно не согласиться, глядя на динамичный силуэт с огромными 22-дюймовыми колесами и скульптурную переднюю панель.

На первых порах Flying Spur предлагается только в особом исполнении First Edition (именно такой автомобиль был показан в Киеве). Под капотом такой машины — величественный мотор W12 с двойным турбонаддвом, развивающий 635 л.с.! С такой мощностью автомобиль весом 2,5 т разгоняется до 100 кмч всего за 3,8 с, что сравнимо с динамикой суперкаров. Позже в гамме появится битурбированный V8.

Flying Spur впервые в истории марки сочетает систему полного привода и полноуправляемое шасси с поворотными задними колесами. За комфорт отвечает пневмоподвеска с трехкамерными стойками с увеличенным на 60% объемом воздуха в них по сравнению с предшественником. На заднем сиденье стало просторнее благодаря увеличившейся на 13 см базе — притом что в длину Flying Spur вырос всего на сантиметр. Сами задние кресла — с подогревом, вентиляцией и массажем.

Начальная цена Bentley Flying Spur в Украине заявлена на отметке 246 тыс евро, но для потенциального заказчика это не более чем точка отсчета. Ведь главное в новом Flying Spur — практически безграничные возможности персонализации. Придворное ателье Mulliner выполнит любую "забаганку" клиента, будь то кузов, окрашенный в эксклюзивный цвет, или отделанный овечьей шерстью салон.

Вадим Добровольский, фото Константин Мельницкий