Транспорт 60 минут назад

Bentley полностью переходит на электрокары

Bentley представит первый электромобиль в 2025 году, а к 2026, кроме электромобиля, будет выпускать исключительно гибриды

Фото: Укравтопром Фото: Укравтопром
Фото: Укравтопром

Британский производитель люксовых авто Bentley запланировал к 2030 году стать полностью электромобильных маркой, прекратив выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Как сообщает "Укравтопром", стратегия такого перехода называется Beyond 100.

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По информации издания, Bentley представит первый электромобиль в 2025 году, а к 2026, кроме электромобиля, будет выпускать исключительно гибриды.

"Судя по всему, в 2030 год выбрано не случайно. Именно тогда в Великобритании планируется ввести запрет на продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания. Кроме перехода на электромобили, в Bentley намерены перестроить производство и использовать больше переработанных материалов. Кроме того, компания установит на крышах своих домов солнечные панели и в целом будет стремиться к использованию преимущественно возобновляемой энергии", — сообщают в компании.

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Кроме перехода на электромобили, в Bentley намерены перестроить производство и использовать больше переработанных материалов.

Компания также планирует установить на крышах своих домов солнечные панели в целом будет стремиться к использованию преимущественно возобновляемой энергии.

Напомним, компания Bentley расширила перечень оснащения кроссоверов Bentayga — теперь эту марку автомобиля можно заказать в четырех- или семиместном исполнении.

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