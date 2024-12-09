Банки, що працюють під час відключень світла, можна знайти в "Дії": як це зробити

Відтепер банківські відділення, що входять у мережу Power Banking та працюють навіть під час відключень світла, можна знайти у застосунку "Дія" на мапі "Пунктів незламності".

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Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що тепер кожен українець зможе швидко знайти інформацію про відділення банків, які працюватимуть та надаватимуть необхідні клієнтам банківські послуги в разі довготривалих відключень світла та зв’язку.

Для перегляду мапи "Пунктів незламності" в "Дії" потрібно перейти у меню до розділу "Сервіси" – "Незламність". Відділення мережі Power Banking можна легко знайти на мапі серед загального списку "Пунктів незламності", вибравши зручність "Банкінг".

Як наголошують у регуляторі, українці відтепер матимуть інформацію про доступ до потрібних банківських послуг в умовах непередбачуваних обставин воєнного часу. Також за потреби мапу можна завантажити на свій ґаджет, щоб користуватись офлайн.

Мапа відділень мережі Power Banking доступна також на інформаційному ресурсі НБУ.

Нагадаємо, що Power Banking – це створена за ініціативи НБУ об’єднана мережа відділень банків України, які здатні надавати банківські послуги у кризовій ситуації, зокрема під час тривалого блекауту.

Цей унікальний проєкт об’єднав майже всі банки країни та наразі налічує близько 2 400 банківських відділень по всій Україні, що забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом. Це майже 55% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що розташовані на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії).

Впізнати відділення спільної банківської мережі можна за спеціальним маркуванням – Power Banking – на вході. Цей знак свідчить, що відділення спеціально обладнане та буде працювати в умовах тривалої відсутності електроенергії.

В умовах блекауту у відділеннях мережі Power Banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, зокрема: