В Україні створили спільну банківську мережу на випадок блекауту

В Україні створили спільну мережу відділень банків POWER BANKING, яка працюватиме навіть у разі тривалих відключень світла.

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Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

"Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал", - йдеться у повідомленні.

Мережа об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі. Серед них:

Приватбанк;

Ощадбанк;

Укрексімбанк;

Райффайзен Банк;

УКРГАЗБАНК;

СЕНС БАНК;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

ОТП Банк;

Універсал банк;

Південний;

КРЕДОБАНК;

ТАСКОМБАНК;

А-Банк.

Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту. Знайти найближче відділення можна на карті.

В умовах блекауту у відділеннях мережі POWER BANKING буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, а саме:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);



обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);



консультації менеджерів з фінансових питань.



Крім того, у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Завдяки цьому українці зможуть у банкоматі будь-якого банку мережі "зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу".

Відомо, що атаки окупантів по українській критичній інфраструктурі вивели з ладу майже половину енергосистем України. Наразі в Україні не лишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. Попри це, українська енергосистема вже вийшла з важкої системної аварії.