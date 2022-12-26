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В Україні створили спільну банківську мережу на випадок блекауту
В Україні створили спільну мережу відділень банків POWER BANKING, яка працюватиме навіть у разі тривалих відключень світла.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
"Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал", - йдеться у повідомленні.
Мережа об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі. Серед них:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Приватбанк;
- Ощадбанк;
- Укрексімбанк;
- Райффайзен Банк;
- УКРГАЗБАНК;
- СЕНС БАНК;
- ПУМБ;
- Укрсиббанк;
- ОТП Банк;
- Універсал банк;
- Південний;
- КРЕДОБАНК;
- ТАСКОМБАНК;
- А-Банк.
Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту. Знайти найближче відділення можна на карті.
В умовах блекауту у відділеннях мережі POWER BANKING буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, а саме:
- отримання готівки (в банкоматах чи в касі);
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платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);
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обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);
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консультації менеджерів з фінансових питань.
Крім того, у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Завдяки цьому українці зможуть у банкоматі будь-якого банку мережі "зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу".
Відомо, що атаки окупантів по українській критичній інфраструктурі вивели з ладу майже половину енергосистем України. Наразі в Україні не лишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. Попри це, українська енергосистема вже вийшла з важкої системної аварії.