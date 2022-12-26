В Украине создали общую банковскую сеть на случай блекаута

В Украине создали совместная сеть отделений банков POWER BANKING, которая будет работать даже в случае длительных отключений света.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута. Отделения общей сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал", - говорится в сообщении.

Сеть объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой сети. Среди них:

ПриватБанк;

Ощадбанк;



Укрэксимбанк;



Райффайзен Банк;



УКРГАЗБАНК;



СЕНС БАНК;

ПУМБ;



Укрсиббанк;



ОТП Банк;

Универсал банк;



Пивденный;

КРЕДОБАНК;



ТАСКОМБАНК;



А-банк.



В настоящее время уже более 1000 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блекаута. Найти ближайшее отделение можно на карте.

В условиях блекаута в отделениях сети POWER BANKING будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, а именно:

получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);

платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);



обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);



консультации менеджеров по финансовым вопросам.



Кроме того, в отделениях сети POWER BANKING введен банкоматный национальный роуминг. Благодаря этому украинцы смогут в банкомате любого банка сети "снять увеличенную сумму наличных денег, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса".

Известно, что атаки оккупантов по украинской критической инфраструктуре вывели из строя почти половину энергосистем Украины. В Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия. Тем не менее, украинская энергосистема уже вышла из тяжелой системной аварии.