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Тип
Обновлено
Категория
Банки
Дата публикации

В Украине создали общую банковскую сеть на случай блекаута

В Украине создали общую банковскую сеть на случай блекаута

В Украине создали совместная сеть отделений банков POWER BANKING, которая будет работать даже в случае длительных отключений света.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута. Отделения общей сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал", - говорится в сообщении.

Сеть объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой сети. Среди них:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Райффайзен Банк;
  • УКРГАЗБАНК;
  • СЕНС БАНК;
  • ПУМБ;
  • Укрсиббанк;
  • ОТП Банк;
  • Универсал банк;
  • Пивденный;
  • КРЕДОБАНК;
  • ТАСКОМБАНК;
  • А-банк.

В настоящее время уже более 1000 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блекаута. Найти ближайшее отделение можно на карте.

В условиях блекаута в отделениях сети POWER BANKING будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, а именно:

  • получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);
  • платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);
  • обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);
  • консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Кроме того, в отделениях сети POWER BANKING введен банкоматный национальный роуминг. Благодаря этому украинцы смогут в банкомате любого банка сети "снять увеличенную сумму наличных денег, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса".

Известно, что атаки оккупантов по украинской критической инфраструктуре вывели из строя почти половину энергосистем Украины. В Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия. Тем не менее, украинская энергосистема уже вышла из тяжелой системной аварии.

Автор:
Нина Комащенко