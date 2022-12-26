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- Банки
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В Украине создали общую банковскую сеть на случай блекаута
В Украине создали совместная сеть отделений банков POWER BANKING, которая будет работать даже в случае длительных отключений света.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
"Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута. Отделения общей сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал", - говорится в сообщении.
Сеть объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой сети. Среди них:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- ПриватБанк;
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Ощадбанк;
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Укрэксимбанк;
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Райффайзен Банк;
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УКРГАЗБАНК;
- СЕНС БАНК;
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ПУМБ;
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Укрсиббанк;
- ОТП Банк;
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Универсал банк;
- Пивденный;
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КРЕДОБАНК;
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ТАСКОМБАНК;
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А-банк.
В настоящее время уже более 1000 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блекаута. Найти ближайшее отделение можно на карте.
В условиях блекаута в отделениях сети POWER BANKING будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, а именно:
- получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);
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платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);
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обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);
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консультации менеджеров по финансовым вопросам.
Кроме того, в отделениях сети POWER BANKING введен банкоматный национальный роуминг. Благодаря этому украинцы смогут в банкомате любого банка сети "снять увеличенную сумму наличных денег, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса".
Известно, что атаки оккупантов по украинской критической инфраструктуре вывели из строя почти половину энергосистем Украины. В Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия. Тем не менее, украинская энергосистема уже вышла из тяжелой системной аварии.