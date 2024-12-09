Банки, работающие при отключении света, можно найти в "Дії": как это сделать

Теперь банковские отделения, входящие в сеть Power Banking и работающие даже при отключении света, можно найти в приложении "Дія" на карте "Пунктів незламності".

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что теперь каждый украинец сможет быстро найти информацию об отделениях банков, которые будут работать и предоставлять необходимые клиентам банковские услуги в случае долгосрочных отключений света и связи.

Для просмотра карты "Пунктів незламності" в "Дії" нужно перейти в меню в раздел "Сервисы" – "Незламність".

Как отмечают в регуляторе, украинцы отныне будут иметь информацию о доступе к нужным банковским услугам в условиях непредсказуемых обстоятельств военного времени. Также при необходимости карту можно загрузить на свой гаджет, чтобы пользоваться оффлайн.

Карта отделений сети Power Banking доступна также на информационном ресурсе НБУ.

Напомним, что Power Banking – это созданная по инициативе НБУ объединенная сеть отделений банков Украины, способных оказывать банковские услуги в кризисной ситуации, в частности, во время длительного блекаута.

Этот уникальный проект объединил почти все банки страны и насчитывает около 2400 банковских отделений по всей Украине, которые обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом. Это почти 55% от общего количества банковских отделений. (кроме неработающих и расположенных на оккупированных территориях и территориях, где ведутся/возможны боевые действия).

Узнать отделение общей банковской сети можно по специальной маркировке – Power Banking – на входе. Этот знак свидетельствует, что отделение специально оборудовано и будет работать в условиях длительного отсутствия электроэнергии.

В условиях блекаута в отделениях сети Power Banking для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, в частности: