Доходы Ibox Bank увеличились в пять раз по итогам 2021 года

В 2021 году доходы АО "Айбокс Банк" (Ibox Bank) выросли в 5 раз. Общие активы банка выросли на 90%, до 3,8 миллиардов гривен, сообщила пресс-служба Ibox Bank.

На 67% увеличился кредитно-инвестиционный портфель банка, а балансовый капитал показал прирост по итогам 2021 года в 136%. Такая положительная динамика сказалась на финансовых результатах банка. Они также выросли в 2021 года в сравнении с 2020-м на 378%.

"Наши основные финансовые показатели по итогам прошедшего года подтверждают, что стратегия транзакционного бизнеса максимально эффективная с точки зрения нахождения устойчивой позиции на рынке и развития. В 2022 году банк продолжит делать основной акцент на транзакционном бизнесе", — рассказал председатель правления Ibox Bank Петр Мельник.

В целом в 2021 году банк активно развивался, расширяя сеть отделений и выпуская новые карты. Так, совместно с партнерами, в частности, с Moneyveo выпустил несколько новых карт. Кроме того, в партнерстве с платежной системой Visa банк запустил бесконтактные платежи Apple Pay, Google Pay и Garmin Pay.

В альфа-версии приложение IBOX BANK могут установить все действующие клиенты банка. Программа доступна для скачивания в App Store и Google Play.

Стоит напомнить, что в 2021 году Ibox Bank начал прием платежей в пользу казино, которые получили лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины.