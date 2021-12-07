Фонд гарантирования выставит на продажу активы Дельта Банка в Киеве и области

Фонд гарантирования вкладов выставит на электронный аукцион активы АО Дельта Банк. Продадут право требования по кредитам, а также залоговое имущество в Киеве и земельные участки в Киевской области.

Как сообщили в пресс-службе Фонда, на аукцион выставят право требования по кредиту юридического лица и имущественные права по 8 кредитам физических лиц, находящихся в залоге Национального банка.

Общая задолженность по кредитам составляет 749,7 млн грн. В числе обеспечений: нежилая недвижимость общей площадью 2 265,7 квадратных метра в центре Киева, земельные участки в Киевской области и корпоративные права.

Открытые торги пройдут 17 декабря 2021 года в системе Prozorro.Продажи. Начальная цена лота – общая задолженность по кредитам, то есть 749,7 млн грн.

"Торги пройдут открыто и прозрачно по голландской модели аукциона с пошаговым снижением начальной цены. Участие в них могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам", — отметили в пресс-службе.

В Фонде гарантирования вкладов добавили, что следить за ходом торгов могут все желающие. Все деньги, полученные от продажи этих активов, направят на расчеты с кредиторами Дельта Банка.

Напоминаем, в 2013 году Дельта Банк, основанный в 2009 году, входил в тройку крупнейших системных банков Украины. Но после кризиса в 2014 году, аннексии Крыма, начала военных действий на Донбассе банк столкнулся к серьезными трудностями — оттоком депозитов.

В 2015 году Нацбанк отозвал банковскую лицензию, решив ликвидировать Дельта Банк. Летом 2020 года главный офис банка выставили на продажу за 156 млн грн.

В октябре 2021 года правоохранители под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщили экс-владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну, возглавлявшему также наблюдательный совет этого финучреждения, о подозрении в растрате имущества и средств на 1 млрд грн.

Фото: Depositphotos