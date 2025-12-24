Рік рекордів і пікових навантажень. Чого навчив банківський сектор 2025 рік і до чого готуватися у 2026-му

2025 рік увійде в історію української банківської системи як парадоксальний. Формально – один із найуспішніших за десятиліття. Згідно з цифрами – рік, що висвітлив межі стійкості, до яких підійшли і банки, і бізнес.

Портфель кредитів бізнесу зріс на 20 %, тобто на 153 млрд грн лише за десять місяців. Непрацюючі кредити скоротилися до мінімальних за останні роки 25 %. Прибуток сектора до оподаткування перевищив результат 2024 року на 4,3 % і утричі – показники 2021 року. У нормальні часи такі цифри стали би приводом для святкування.

Але сьогодні "нормальних часів" не існує. І якщо дивитися на динаміку в горизонті трьох-п’яти років, стає видно інше: зростання операційних витрат у 2024-2025 роках випереджає приріст доходів. Ресурс економії, на якому система трималася в 2022-2023 роках, фактично вичерпано. Процентна маржа звужується разом зі зниженням облікової ставки. А вже у 2026 році банки увійдуть у режим жорсткіших правил гри: повернення 50 % податку на прибуток, додаткові буфери капіталу, ймовірне підвищення резервування за залученими коштами.

Існує ризик того, що такі дії можуть охолодити апетит до кредитування – у момент, коли країні критично потрібне дешеве й довге фінансування для відновлення.

Попри це, 2025-й став роком інтенсивного руху на ринку. Конкуренція між системно важливими банками посилилася, фінансові установи доопрацьовували продукти, сервіси, швидкість. Без сумніву, сьогодні бізнес має найкращі умови за легкістю залучення фінансування за всю історію незалежності. Виклики всім знайомі: воєнні ризики, дефіцит компетенцій, втрачений людський капітал. Усе інше – техніка.

Для банку "Південний" цей рік став знаковим. У сегменті бізнес-кредитування ми посіли друге місце серед системно важливих банків за темпами зростання, забезпечивши найнижчий у країні рівень NPL – лише 2,4 %. І що важливо – 60 % приросту надали нові клієнти. Для банку це не просто статистика, а прямий індикатор, що підтверджує наше прагнення бути найкращим партнером для українського бізнесу з винятковим рівнем довіри.

"Південний" увійшов до топ-100 найбільших платників податків – факт, який у воєнний час має особливу вагу. Маємо суттєві успіхи й у розвитку команди, нас визнано одним із найкращих роботодавців.

Щодо секторних пріоритетів – вони залишилися незмінними. Агро, переробка, торгівля, виробництво, логістика – те, що тримає економіку в русі, забезпечує попит на кредитування і формує основу для експорту. Проте війна привела у фокус енергетику. Тут банк фінансує автономну генерацію, проєкти відновлення інфраструктури, а також підтримує компанії, що працюють над модернізацією мереж.

Це логічне продовження досвіду: ще з 2013 року "Південний" активно кредитував реконструкцію підстанцій у межах підготовки до синхронізації з ENTSO-E. І цей проєкт став одним із ключових рішень держави – він дозволив Україні імпортувати та експортувати електроенергію вже на початку березня 2022 року. Без цього енергетична стійкість була би під загрозою.

Окремий стратегічний напрям – оборонно-промисловий комплекс. Це не просто про моральний обов’язок. Це про індустрію з найбільшою динамікою зростання та бюджетом понад трильйон гривень на рік. "Південний" працює з близько 20 компаніями ОПК та має кредитний портфель у цьому сегменті понад 0,5 млрд грн. У фокусі – проєкти, що створюють додану вартість в Україні, зміцнюючи обороноздатність і відкриваючи можливості для експорту.

2025-й не приніс змін у стратегії банку. "Південний" надалі зосереджений на середньому бізнесі з оборотом від 300 млн грн і на великих корпораціях від 1,5 млрд грн – компаніях, що масштабуються, інвестують, працюють із ЗЕД і потребують партнерського банку з сильною корпоративною експертизою.

А що 2026-й?

Банк дивиться на нього не через призму війни чи політичних прогнозів – на практиці такі оцінки мало що дають. У стратегічному горизонті три-п’ять років ставка робиться на післявоєнну економіку. Саме там будуть найбільші виклики і найцікавіші можливості.

У 2026 році "Південний" продовжить розвиватися в сегменті середніх та великих компаній, приділяючи особливу увагу середньому бізнесу – найдинамічнішому та найперспективнішому для зростання. Також банк почне масштабувати свої найсильніші компетенції у кредитуванні та ЗЕД на сегмент малого бізнесу.

Наступний рік, ймовірно, буде складнішим для банківської системи у питанні збереження темпів кредитування на рівні 2025 року: планку піднято високо, а ймовірні регуляторні та податкові обмеження працюватимуть стримуюче. Та водночас система підходить до 2026 року сильною, а бізнес – із безпрецедентно хорошими умовами доступу до фінансування.

У країні, що переживає війну, це не лише економічний факт. Це сигнал, що за належних умов відновлення може початися раніше, ніж здається.