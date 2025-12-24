Год рекордов и пиковых нагрузок. Чему научил банковский сектор 2025 год и к чему готовиться в 2026-м

2025 год войдет в историю украинской банковской системы как парадоксальный. Формально – один из самых успешных за десятилетие. Согласно цифрам – год, обозначивший пределы устойчивости, к которым подошли и банки, и бизнес.

Портфель кредитов бизнесу вырос на 20 %, то есть на 153 млрд грн всего за десять месяцев. Неработающие кредиты сократились до минимальных за последние годы 25 %. Прибыль сектора до налогообложения превысила результат 2024 года на 4,3 % и в три раза – показатели 2021 года. В нормальные времена такие цифры стали бы поводом для празднования.

Но сегодня "нормальных времен" не существует. И если смотреть на динамику в горизонте трех-пяти лет, становится видно другое: рост операционных расходов в 2024-2025 годах опережает прирост доходов. Ресурс экономии, на котором система держалась в 2022-2023 годах, фактически исчерпан. Процентная маржа сужается вместе с понижением учетной ставки. А уже в 2026 году банки войдут в режим более жестких правил игры: возврат 50 % налога на прибыль, дополнительные буферы капитала, вероятное повышение резервирования по привлеченным средствам.

Существует риск того, что подобные действия могут охладить аппетит к кредитованию – в момент, когда стране критически требуется дешевое и долгое финансирование для восстановления.

Несмотря на это, 2025 год стал годом интенсивного движения на рынке. Конкуренция между системно важными банками усилилась, финансовые учреждения дорабатывали продукты, сервисы, скорость. Без сомнения, сегодня у бизнеса самые лучшие условия по легкости привлечения финансирования за всю историю независимости. Вызовы всем знакомы: военные риски, дефицит компетенций, утраченный человеческий капитал. Все остальное – техника.

Для банка "Пивденный" этот год стал знаковым. В сегменте бизнес-кредитования мы заняли второе место среди системно важных банков по темпам роста, обеспечив самый низкий в стране уровень NPL – всего 2,4 %. И что важно – 60 % прироста обеспечили новые клиенты. Для банка это не просто статистика, а прямой индикатор, подтверждающий наше стремление быть лучшим партнером украинского бизнеса с исключительным уровнем доверия.

"Пивденный" вошел в топ-100 крупнейших налогоплательщиков – факт, имеющий особый вес в военное время. У нас существенные успехи и в развитии команды, мы признаны одним из лучших работодателей.

Что касается секторных приоритетов, то они остались неизменными. Агро, переработка, торговля, производство, логистика – то, что поддерживает экономику в движении, обеспечивает спрос на кредитование и формирует базу для экспорта. Однако война привела в фокус энергетику. Тут банк финансирует автономную генерацию, проекты обновления инфраструктуры, а также поддерживает компании, работающие над модернизацией сетей.

Это логическое продолжение опыта: еще с 2013 года "Пивденный" активно кредитовал реконструкцию подстанций в рамках подготовки к синхронизации с ENTSO-E. И этот проект стал одним из ключевых решений государства – позволил Украине импортировать и экспортировать электроэнергию уже в начале марта 2022 года. Без этого энергетическая устойчивость была бы под угрозой.

Отдельное стратегическое направление – оборонно-промышленный комплекс. Это не просто про моральный долг. Это про индустрию с наибольшей динамикой роста и бюджетом более триллиона гривен в год. "Пивденный" сотрудничает с около 20 компаниями ОПК и имеет кредитный портфель в этом сегменте более 0,5 млрд грн. В фокусе – проекты, которые создают добавленную стоимость в Украине, укрепляя обороноспособность и открывая возможности для экспорта.

2025 год не принес изменений в стратегии банка. "Пивденный" по-прежнему сосредоточен на среднем бизнесе с оборотом от 300 млн грн и на крупных корпорациях от 1,5 млрд грн – масштабируемых, инвестирующих компаниях, работающих с ВЭД и нуждающихся в партнерском банке с сильной корпоративной экспертизой.

А что 2026-й?

Банк смотрит на него не через призму войны или политических прогнозов – на практике такие оценки мало что дают. В стратегическом горизонте три-пять лет ставка делается на послевоенную экономику. Там будут самые большие вызовы и самые интересные возможности.

В 2026 году "Пивденный" продолжит развиваться в сегменте средних и крупных компаний, уделяя особое внимание среднему бизнесу – самому динамичному и перспективному для роста. Также банк станет масштабировать свои сильнейшие компетенции в кредитовании и ВЭД на сегмент малого бизнеса.

Следующий год, вероятно, будет сложнее для банковской системы в вопросе сохранения темпов кредитования на уровне 2025 года: планка поднята высоко, а вероятные регуляторные и налоговые ограничения будут работать сдерживающе. Однако система подходит к 2026 году сильной, а бизнес – с беспрецедентно хорошими условиями доступа к финансированию.

В стране, переживающей войну, это не только экономический факт. Это сигнал, что в надлежащих условиях восстановление может начаться раньше, чем кажется.