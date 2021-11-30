Суд узаконил ликвидацию банка "Капитал"

29 ноября Шестой апелляционный админсуд отказал в удовлетворении жалобы акционеров банка "Капитал" и оставил в силе решение Окружного админсуда города Киева, который подтвердил правомерность решений Национального банка Украины (НБУ) об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных и его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба регулятора, истцами по этому делу являются владельцы существенного участия банка "Капитал": ООО "Промгаз Украины" (15% акций) и Руслан Щербань (34%).

"Суд изучил материалы дела и подтвердил, что банк "Капитал" был правомерно выведен с рынка. Во время пребывания в категории проблемных банк не устранил нарушение банковского законодательства, что поставило под угрозу интересы вкладчиков и кредиторов. Поэтому регулятор был вынужден принять решение о выводе банка с рынка", — заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Национальный банк в июле 2015 года принял решение отнести ПАО "АКБ "Капитал" к категории неплатежеспособных.

Не согласившись с решением регулятора, в декабре 2017 года мажоритарные акционеры ПАО "АКБ "Капитал" обратились с иском к Национальному банку и Фонду гарантирования вклада физических лиц с требованием о признании противоправными и отмене решений по выводу этого банка с рынка.

Окружной административный суд города Киева 15 марта 2018 года исковое заявление ООО "Промгаз Украины" и Руслана Щербаня удовлетворил частично.

В частности, признал противоправными и отменил постановления Правления Национального банка об отнесении банка "Капитал" к категории неплатежеспособных и его ликвидации. После этого Национальный банк в марте 2019 года обжаловал его в апелляционном порядке.

По результатам рассмотрения судебного дела суд апелляционную жалобу Национального банка оставил без удовлетворения. Верховный Суд 11 июня 2019 года кассационную жалобу Национального банка также оставил без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций без изменений.

12 февраля Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) восстановил контроль над ОАО "АКБ "Капитал".

В марте 2021 года Национальный банк подал в Окружной административный суд города Киева заявление о пересмотре решения по делу по вновь открывшимся обстоятельствам.

Рассмотрев это заявление, суд 27 июля 2021 года отменил решение предыдущих инстанций и подтвердил правомерность решений регулятора о выводе с рынка ПАО "АКБ "Капитал". Законность этого решения подтвердил также и суд апелляционной инстанции.

Напомним, банк "Капитал" создан в 1991 году. В августе 2014 года Михаил Эпель, владевший 18,4209% акций банка, вышел из числа его акционеров, тогда как Руслан Щербань увеличил участие до 20,4142% с 18,2759%, ООО "Промгаз Украины" сохранило участие в уставном капитале на уровне 15,4592%, ООО "Техногранд плюс" — 24,7324%.