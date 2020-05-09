Ликвидатор банка "Капитал" нанес ущерб Фонду гарантирования на 5 млн грн

Прокуратура города Киева по инициативе Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в ходе расследования фактов растраты активов ПАО "АКБ Капитал" сообщила о подозрении прежнему уполномоченному ФГВФЛ.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, факты злоупотреблений были обнаружены Фондом в 2017 году.

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Тогда же Фонд собрал и передал в правоохранительные органы соответствующие материалы.

По результатам расследования, проведенного на основе этих данных, следствие установило, что подозреваемый, находясь на должности ликвидатора ПАО "АКБ Капитал", точно зная об имеющейся задолженности перед банком у отдельных заемщиков, безосновательно утверждал отсутствие у них такой задолженности.

В результате указанных действий из ряда объектов залогового имущества (жилой и коммерческой недвижимости) были незаконно сняты обременения и запрет на отчуждение, в дальнейшем привело к фактической потере этих активов для банка.

По данным ФГВФЛ, судебно-экономические экспертизы подтвердили убытки, причиненные Фонду на сумму более 5 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, банк "Капитал" создан в 1991 году. В августе 2014 года Михаил Эпель, владевший 18,4209% акций банка, вышел из числа его акционеров, тогда как Руслан Щербань увеличил участие до 20,4142% с 18,2759%, ООО "Промгаз Украины" сохранило участие в уставном капитале на уровне 15,4592%, ООО "Техногранд плюс" — 24,7324%.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов (1,703 млрд грн) банк "Капитал" занимал 80-е место среди 166 действующих в Украине банков.

Ликвидация акционерно-коммерческого банка "Капитал" осуществляется с 30 октября 2015 года. Временная администрация в банк "Капитал" была введена с 21 июля 2015 года.

5 ноября 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил ликвидатором банка "Капитал" Александра Щадных вместо Александра Ильчука.