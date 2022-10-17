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У "Приват24" додали функцію сплати податків для ФОП
Державний ПриватБанк додав у свій мобільний застосунок функціонал для підприємців - сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів. Про це 17 жовтня повідомила пресслужба фінустанови.
Така можливість з'явилась для всіх клієнтів-ФОП у оновленій версії мобільного додатку "Приват24".
Як у "Приват24" підприємцю створити бюджетні платежі
Спочатку потрібно зайти в меню "Бізнес" – "Платіж до бюджету", вибрати отримувача та номер рахунку одержувача.
Після цього в блоці "Дані платежу" треба обрати код сплати податку, вказати суму податку та рахунок, з якого будуть списані кошти. Після перевірки даних залишається підписати платіж за допомогою SmartID.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше клієнти ПриватБанку отримали можливість онлайн купувати валюту для розміщення на строкових депозитах. Нова опція доступна в мобільному Приват24 (оновленому до останньої версії) та веб інтернет банку.
Тепер відкрити валютний вклад у ПриватБанку у доларах чи євро можна на строк від 3 місяців під 0,01%, максимальна сума вкладу або вкладів становить, згідно норм НБУ, до 50 тис. грн (в екв.) на місяць.