У "Приват24" додали функцію сплати податків для ФОП

Державний ПриватБанк додав у свій мобільний застосунок функціонал для підприємців - сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів. Про це 17 жовтня повідомила пресслужба фінустанови.

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Така можливість з'явилась для всіх клієнтів-ФОП у оновленій версії мобільного додатку "Приват24".

Як у "Приват24" підприємцю створити бюджетні платежі

Спочатку потрібно зайти в меню "Бізнес" – "Платіж до бюджету", вибрати отримувача та номер рахунку одержувача.

Після цього в блоці "Дані платежу" треба обрати код сплати податку, вказати суму податку та рахунок, з якого будуть списані кошти. Після перевірки даних залишається підписати платіж за допомогою SmartID.

Раніше клієнти ПриватБанку отримали можливість онлайн купувати валюту для розміщення на строкових депозитах. Нова опція доступна в мобільному Приват24 (оновленому до останньої версії) та веб інтернет банку.

Тепер відкрити валютний вклад у ПриватБанку у доларах чи євро можна на строк від 3 місяців під 0,01%, максимальна сума вкладу або вкладів становить, згідно норм НБУ, до 50 тис. грн (в екв.) на місяць.