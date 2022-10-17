В "Приват24" добавили функцию уплаты налогов для ФЛП

Государственный ПриватБанк добавил в свое мобильное приложение функционал для предпринимателей – уплату единого налога и других бюджетных платежей. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба финучреждения.

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Такая возможность появилась для всех клиентов-ФЛП в обновленной версии мобильного приложения "Приват24".

Как в "Приват24" предпринимателю создать бюджетные платежи

Сначала нужно зайти в меню "Бизнес" - "Платеж в бюджет", выбрать получателя и номер счета получателя.

После этого в блоке "Данные платежа" следует выбрать код уплаты налога, указать сумму налога и счет, с которого будут списаны средства. После проверки данных остается подписать платеж с помощью SmartID.

Ранее клиенты ПриватБанка получили возможность онлайн покупать валюту для размещения на срочных депозитах. Новая опция доступна в мобильном Приват24 (обновленном до последней версии) и веб интернет-банке.

Теперь открыть валютный вклад в ПриватБанке в долларах или евро можно сроком от 3 месяцев под 0,01%, максимальная сумма вклада или вкладов составляет, согласно нормам НБУ, до 50 тыс. грн (в экв.) в месяц.