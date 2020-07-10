$188 млрд: состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло рекордной отметки

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса на фоне роста акций компании достигло рекордной отметки в $188,2 млрд. Это самый высокий уровень чистых активов за почти 40 лет, в течение которых ведется статистика журнала Forbes.

По состоянию на 8 июля рыночная капитализация компании выросла до $1,54 трлн. В результате, состояние Безоса, которому принадлежит 11,1% акций компании, достигло рекордных $182,6 млрд. Однако уже за следующий день, 9 июля, Безос стал богаче на $5,6 млрд, чем накануне, и его состояние составило $188,2 млрд.

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Как отмечает издание, в марте 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции акции Amazon упали на 15%. Однако, за счет того, что потребители активно используют услуги гиганта электронной коммерции для покупок онлайн, с 12 марта, когда отметка была минимальной, его акции выросли более чем на 80%.

Статус самого богатого человека в мире Безос впервые получил в июле 2017 года, хоть всего и на несколько часов, поскольку в тот же день Amazon сообщила о большой потере прибыли во втором квартале. Однако в октябре 2017 года после отчета компании о доходах за третий квартал Безос снова занял лидирующую позицию, и остается на ней, пишет издание.

Ранее долгое время первое место в списке Forbes занимал сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Однако теперь, когда его состояние составляет $110,4 млрд, он уступает его Безосу.

Кроме того, в рамках бракоразводного процесса, который завершился летом 2019 года, Безос передал четверть своего пакета акций Amazon своей экс-супруге Маккензи Безос. Сейчас ее состояние составляет $59,8 млрд, и делает ее второй богатейшей женщиной в мире. Если бы эти акции все еще принадлежали Джеффу Безосу, то его состояние на сегодняшний день составило бы порядка $240 млрд.

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Ранее компания Amazon договорилась о покупке калифорнийского стартапа Zoox, который занимается разработкой самоуправляющихся автомобилей. По информации Reuters, интернет-ритейлер заплатит за технологическую компанию более $1,2 млрд, что станет крупнейший инвестицией Amazon в сектор беспилотных транспортных средств.