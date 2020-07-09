Политика 20 минут назад

Компанию Amazon оштрафовали за продажу товаров в аннексированный Крым

За все время интернет-магазин предоставил услуг и товаров примерно на $269 тысяч, нарушая санкционные программы

Amazon. Фото: из открытых источников Amazon. Фото: из открытых источников
Amazon. Фото: из открытых источников

Министерство финансов США оштрафовало интернет-магазин Amazon на $134,5 тысяч за то, что компания предоставляла услуги с нарушением санкционных программ, в частности, относительно аннексированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

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Указано, что в течение 2011-2018 годов Amazon предоставляла товары и услуги жителям регионов, которые подпадают под санкции. Это касается аннексированного Крыма, Ирана и Сирии. Хотя еще в феврале 2015 года сообщалось, что Amazon прекращает деятельность с клиентами из Крыма.

Также компания обслуживала клиентов, которые фигурируют в санкционных списках или ранее работали на дипломатические миссии стран из этих списков. Речь идет о санкционных списках по России, Кубе, Ирану, Северной Корее, Судану и Сирии.

Причиной нарушений называют некорректную работу автоматизированной системы по проверке клиентов в санкционных списках. За все время интернет-магазин предоставил услуг и товаров примерно на $269 тысяч, нарушая санкционные программы.

В Минфине США считают, что компания поздно сообщила о некорректной работе. Сначала ведомство хотело оштрафовать Amazon более чем на $1 млн, но впоследствии решило, что нарушения были незначительными, кроме того, компания сообщила о них самостоятельно.

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Напомним, США ввели санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году. Затем их действие продолжали. Под санкции, в частности, попадают российские банки, компании, предприниматели, чиновники России и правительство Украины во время президентства Виктора Януковича.

В феврале 2020 года американский президент Дональд Трамп также продлил действие этих санкций.

Ранее сообщалось, что платформа Amazon Web Services (AWS) стала партнером украинской программы для стартапов Bootcamp от UNIT.City.

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