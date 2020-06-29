IT и Телеком 20 минут назад

Amazon Web Services стала партнером украинской программы для стартапов

Bootcamp — бесплатная трехмесячная воркшоп-студия для стартапов

Фото: Системный интегратор Фото: Системный интегратор
Фото: Системный интегратор

Платформа Amazon Web Services (AWS) стала партнером программы для стартапов Bootcamp от UNIT.City.

Об этом сообщили на странице инновационного парка в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Теперь лучшие украинские стартапы получат кредиты для пользования сервисами AWS, возможность работать вместе с экспертами и, при необходимости, доступ к датасету платформы", — говорится в сообщении.

По информации UNIT.City, Bootcamp — бесплатная трехмесячная воркшоп-студия для стартапов. В ее рамках участники смогут:

разработать свой продукт, общаться с экспертами и менторами;

протестировать свою разработку и получить отзывы;

заняться повышением KPI и других метрик;

встретиться с потенциальными инвесторами и клиентами.

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В Bootcamp примут до семи стартапов. Им предоставят рабочие места на территории UNIT.City. Заявки принимают до 1 июля.

"Ваша главная цель при bootcamp — повысить показатели каждого из направлений бизнеса за 3 месяца. Все участники получат огромное количество концентрированного опыта от менторов, связи с нужными представителями индустрии, контакты и встречи с инвесторами", — отмечают в UNIT.City.

Напомним украинский стартап OMO запустил пилотный проект в 263 домах Белой Церкви — теперь 100 тысяч жителей города могут сделать свое жилье умным: открывать двери подъезда с помощью мобильного приложения или по распознаванию лица, подключить системы безопасности, видеонаблюдения и защиты от потопа не только в квартире, а и в местах общего пользования.

При этом, стоимость обслуживания меньше цены за интернет.

 

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