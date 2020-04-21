Агрохолдинг Ахметова хочет поливать поля сточными водами

Компания HarvEast в партнерстве с администрацией города Мариуполь (Донецкая область) планируют запустить первый в Украине проект по использованию городских сточных вод в орошении посевов сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщил генеральный директор HarvEast Дмитрий Скорняков на своей странице в Facebook.

По его словам, такие проекты реализованы во многих городах южной Европы — Испании, Италии и других странах.

Согласно предварительным договоренностям между партнерами, Мариуполь установит небольшую доочистную систему и инвестирует в магистральный трубопровод к полям HarvEst. На данный момент сточные воды очищаются и сбрасываются в море.

"Для них (города) плюс в том, что не нужно платить экологические сборы за сброс воды, а мы им платим еще за поставку и прокачку воды", — подчеркнул Скорняков.

Он также указал, что положительный момент для HarvEst заключается в том, что часть инвестиций в совместный проект выделит бюджет города.

Как известно, засухи в Украине становятся все более частыми и интенсивными. Адаптируясь к изменениям климата, сельхозпроизводители отмечают важность применения современных технологий орошения.

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HarvEast — сельскохозяйственный холдинг. Основные направления деятельности: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство. Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК имени Ильича. Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа "Смарт-Холдинг".

Ранее Группа "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова приостановила работу двух своих перекатных предприятий в Италии из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и выполнением требований правительства Италии о приостановке работы металлургических предприятий страны.