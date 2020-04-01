"Метинвест" остановил работу двух заводов в Италии

Группа "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова приостановила работу двух своих перекатных предприятий в Италии из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и выполнением требований правительства Италии о приостановке работы металлургических предприятий страны.

Как сообщает пресс-служба компании, итальянские заводы группы — Ferriera Valsider и Metinvest Trametal — для противодействия распространения вируса закрыты до 3 апреля 2020 года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В "Метинвесте" отмечают, что в период остановки объем производства на этих заводах снизится до 40 тысяч тонн. Группа не исключает, что правительство Италии может наложить дополнительные ограничения на работу предприятий металлургической отрасли, при которых ограничение на проведение всех основных либо части операционных процессов на Ferriera Valsider и Metinvest Trametal будет продлено.

В то же время, наличие на складах предприятий полуфабрикатов позволит быстро возобновить нормальный темп работы сразу после выхода из карантина при наличии спроса на металлопродукцию.

Читайте также: Ахметов стал владельцем контрольного пакета акций Днепровского коксохимического завода

В случае продления ограничений на итальянских заводах и продолжающейся нестабильности на европейском рынке "Метинвест" прогнозирует снижение производства и на своих украинских комбинатах — в первую очередь, на "Азовстали". Группа рассматривает возможность полной остановки производства слябов на этом комбинате.

Кроме того, рассматривается вариант остановки доменной печи №3 на "Азовстали" и переноса запуска остановленных на капитальный ремонт доменных печей №4 на ММК имени Ильича и №4 на "Азовстали" (с апреля на май). В свою очередь комбинат "Запорожсталь" (совместное предприятие) не исключает возможности переноса запуска доменной печи №5 после плановой реконструкции.

Окончательные решения о запуске печей в работу будут приниматься исходя из наличия заказов в апреле и актуальной мировой ситуации.

Излишние объемы железорудного сырья, произведенные на горно-обогатительных комбинатах Группы в Кривом Роге из-за возможного снижения объемов производства чугуна, будут направлены на традиционные рынки сбыта — в частности, в Китай.

Напомним, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в 2019 году снизила чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом — до $341 млн с $1,188 млрд при снижении маржи на 7 процентных пунктов — до 3% с 10%.

Согласно аудированным консолидированным финансовым результатам за 2019 год, опубликованным 4 марта, выручка компании сократилась на 10% — до $10,757 млрд, EBITDA — на 52%, до $1,213 млрд при падении маржи на 10 процентных пунктов — до 11% с 21%.